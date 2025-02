Focus: Le Liban détient le 21e plus grand stock d’or au monde et le deuxième parmi les pays arabes

- Advertisement -

Les chiffres publiés en janvier 2025 par le World Gold Council indiquent que le Liban possède 286,8 tonnes d’or, le plaçant 21e au classement mondial des réserves d’or parmi 96 pays et institutions financières internationales. Ce stock fait également du Liban le 2e pays arabe le mieux doté en or, derrière l’Arabie saoudite (323,1 tonnes) et devant l’Algérie (174,6 tonnes).

L’or, un pilier stratégique des réserves libanaises

La valeur des réserves d’or libanaises s’élevait à 24,5 milliards de dollars en septembre 2024, avant d’atteindre 25,8 milliards de dollars fin janvier 2025, en raison de la hausse des prix de l’or sur les marchés internationaux.

Le Liban se distingue par la proportion élevée de l’or dans ses réserves totales :

L’or représente 63 % des actifs officiels en devises et or , la plus forte proportion parmi les pays arabes .

, la . Cette part est bien supérieure à celle de l’ Arabie saoudite (2,5 %) et du Qatar (4,2 %) .

et du . À l’échelle mondiale, le Liban devance des pays comme l’Autriche (57 %), Chypre (55,8 %) et le Zimbabwe (54,4 %).

L’or joue un rôle crucial dans la stratégie financière de la Banque du Liban (BdL), qui le considère comme un dernier rempart en cas d’effondrement total du système financier.

Un stock d’or intact malgré la crise

Depuis le début de la crise économique en 2019, les réserves d’or libanaises sont restées intactes, contrairement aux réserves de change, qui ont chuté de plus de 80 % en cinq ans.

Toutefois, l’idée de vendre une partie de cet or a été évoquée à plusieurs reprises pour :

Renflouer les réserves de la BdL

Stabiliser la livre libanaise

Faciliter un accord avec le Fonds monétaire international (FMI)

Mais les autorités restent réticentes, estimant que l’or est un actif stratégique à ne liquider qu’en ultime recours.

Classement du Liban dans le monde et dans la région

Le Liban surpasse plusieurs grandes économies en termes de stocks d’or :

Espagne : 281,6 tonnes

: 281,6 tonnes Autriche : 280 tonnes

: 280 tonnes Thaïlande : 234,5 tonnes

Cependant, il reste derrière des pays comme :

Kazakhstan : 295,2 tonnes

: 295,2 tonnes Royaume-Uni : 310,3 tonnes

: 310,3 tonnes Arabie saoudite : 323,1 tonnes

Dans le monde arabe, le classement des réserves d’or est dominé par :

Arabie saoudite : 323,1 tonnes Liban : 286,8 tonnes Algérie : 174,6 tonnes Libye : 116,6 tonnes Égypte : 125,5 tonnes

L’importance stratégique de l’or libanais s’explique par son rôle de garantie face à une situation économique et monétaire extrêmement instable.

L’impact sur la stabilité financière du pays

Avec une dette publique représentant plus de 195 % du PIB, le Liban est toujours en situation de défaut de paiement sur ses euro-obligations depuis mars 2020. Le pays peine à attirer des investissements étrangers, et ses réserves de change liquides s’élevaient à 10,4 milliards de dollars en janvier 2025, un niveau insuffisant pour couvrir ses besoins financiers.

Dans ce contexte, l’or devient une assurance ultime contre l’effondrement total du système monétaire. Cependant, l’absence de réformes économiques et de soutien international réduit considérablement la marge de manœuvre du Liban pour utiliser cet actif.

Données clés sur les réserves d’or du Liban

Réserves d’or : 286,8 tonnes

: Valeur des réserves d’or (janvier 2025) : 25,8 milliards de dollars

: Classement mondial : 21e place

: Classement arabe : 2e place, derrière l’Arabie saoudite

: Proportion des réserves d’or dans les actifs officiels : 63 %, la plus élevée du monde arabe