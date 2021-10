Le Président de Nawraj, le Dr Fouad Abou Nader, s’est longuement entretenu avec Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de L’Œuvre d’Orient, afin d’évoquer la situation au Liban et d’envisager son avenir.

Le 24 octobre, le Dr Fouad Abou Nader, Président de l’ONG Nawraj a rencontré Mgr Pascal Gollnisch, directeur de L’Œuvre d’Orient, de passage à Beyrouth à l’occasion de l’installation du patriarche arménien catholique, Sa Béatitude Raphaël Bedros XXI Minassian. En présence de M. Vincent Cayol, directeur des Opérations de L’Œuvre d’Orient, et d’Églantine Gabaix-Hiale, chargée de mission, le Dr Abou Nader et Mgr Gollnisch ont échangé leurs points de vue quant au Liban et au Moyen-Orient. Refusant tout fatalisme, les deux hommes ont affiché un désir commun de voir le pays sortir de la situation dramatique dans laquelle il se trouve, Mgr Gollnisch insistant sur le fait que le Liban « ne doit pas compter uniquement sur la communauté internationale ». Partageant ce constat, le Dr Abou Nader a exposé différentes réalisations de Nawraj – dans des domaines aussi divers que l’éducation, la santé, le développement socio-économique, etc. – en faveur de la population sur l’ensemble du territoire libanais. Il en a également profité pour renouveler ses remerciements à L’Œuvre d’Orient qui soutient plusieurs de ses actions, comme l’équipement du Medical Center de Baskinta, dans le Metn, ou encore un projet agroalimentaire dans le Chouf.

