En pleine deuxième guerre mondiale, Georges Orwell parlait de jardinage à ses lecteurs en leur disant, « Le fait est, que nous vivons en un temps où les raisons de se réjouir ne sont pas nombreuses. Mais j’aime faire l’éloge des choses, quand il y a quelque chose à louer… »

En cette période où tout intérêt pour les fêtes semble disparu, à Pâques, à Zahlé on fait l’éloge des galettes au lait, c’est notre pâtisserie phare de cette belle saison, autant par son odeur que par son goût et son look. Allez on pense à autre chose que le coronavirus et on s’amuse à faire ces galettes en famille. Je vous invite sincèrement à les faire, la recette est facile et ça fera le plaisir des grands et des petits !

Pour faire les galettes, il faut :

Un kilo de farine

Un paquet de beurre doux de 250g

Un sachet de levure de boulanger

Une cuillerée de noix de muscade

Une cuillère de Mehleb

Une pincée de sel

Deux verres de lait

Un verre de sucre

Les étapes

Faire fondre le sucre dans une casserole avec le lait et faire chauffer. Remuer le mélange sans faire bouillir le lait. Dans un grand saladier mélanger tous les autres ingrédients en coupant le beurre en petits dés, mixer le tout. Le beurre doit s’incorporer à la farine, ou bien à l’aide d’un mixeur ou à la main. Ajouter le lait tiède au mélange petit à petit jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Couvrir et laisser prendre pour une heure. Découper la pâte en petits morceaux à parts égales. Rouler chaque morceau en longueur puis coller les deux bouts ensemble et disposer sur une plaque à four. Laisser reposer pour une heure. Préchauffer le four à 170* et enfourner pour une demi-heure.

L’odeur qui se dégage est très agréable. Un vrai régal !

Bon appétit.