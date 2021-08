Sud Liban: 400 tonnes de fioul distribuées aux hôpitaux et boulangeries

484 345 litres de fiouls et plus de 60 000 litres d’essence découverts au Sud du Liban ont été distribués aux hôpitaux, maisons de retraites, ou boulangeries au Sud du Liban. Les réserves des générateurs de municipalités et des pompes du réseau de distribution ont également été réachalandées en combustible selon la grille tarifaire officielle, indiquent un communiqué des Forces de Sécurité Intérieure.

Aussi, 7 stations essence ont été obligées d’écouler plus de 60 tonnes d’essence au prix officiel suite à la découverte des stocks dont ils disposaient toujours en dépit de leur fermeture officielle.

Par ailleurs, 2 personnes ont été arrêtées à Saïda avec d’importantes quantités des carburants stockées qu’ils tentaient d’écouler au marché noir.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն