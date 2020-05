Des capacités de caméra innovantes aux nouvelles façons de discuter, diffuser et jouer, la série Galaxy S20 regorge 0064e fonctionnalités conçues pour offrir des expériences mobiles passionnantes. Les nuances de la rétroaction sensorielle peuvent changer la façon dont nous ressentons l’utilisation de nos appareils, que ce soit la façon dont notre appareil passe d’un écran à l’autre, la sensation haptique que nous ressentons en tapant un message, ou la façon dont la musique et les sons personnalisés transmettent l’humeur et l’émotion.

Samsung a pris en compte tous les détails avec la conception de l’interface utilisateur qui sous-tend la série Galaxy S20. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont Samsung a fait de cette expérience sensorielle satisfaisante une réalité.

Faites défiler, zoomez et explorez en paix

Le « taux de rafraîchissement » d’un affichage fait référence au nombre de fois qu’un moniteur charge de nouvelles informations chaque seconde. La série Galaxy S20 dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience de visionnage réactive et satisfaisante pour s’engager dans n’importe quelle tâche.

Non seulement l’affichage est plus agréable à vos yeux, mais le taux de rafraîchissement plus rapide signifie que tout ce qui a un mouvement ou une animation semble beaucoup plus fluide. Que vous parcouriez votre site Web préféré, parcouriez des applications sur votre écran d’accueil ou jouiez à un jeu, vous obtiendrez une expérience plus soignée.

Interaction naturelle et dynamique

La conception de mouvement et d’interaction de One UI 2 est optimisée pour divers appareils Galaxy, des smartphones aux pliables et tablettes. Quelle que soit la taille de l’écran, Samsung a conçu l’interface utilisateur pour permettre des transitions d’écran sans effort, mettant en valeur les réalisations de conception rapides et élégantes réalisées au fil des ans. Ces réalisations en matière de conception ont abouti à une interface utilisateur pour le Galaxy S20 avec l’intuitivité, la fluidité, la tangibilité et le dynamisme en son cœur.

De la prise d’un appel téléphonique entrant au déplacement de l’icône d’une application sur l’écran d’accueil, les réponses d’interaction du Galaxy S20 s’adaptent intuitivement au fonctionnement de l’appareil.

Les réponses d’interface sont également transparentes, permettant une rétroaction fluide et continue à vos entrées tactiles. Lors du lancement d’une application à partir de l’écran d’accueil, par exemple, l’icône s’agrandit et l’écran passe à une nouvelle page en un mouvement fluide qui semble plus naturel.

En plus de sa fluidité, le Galaxy S20 répond en temps réel au contrôle de l’utilisateur et comprend les touches délicates pour fournir des commentaires tangibles et satisfaisants.

Le style rationalisé des notifications et des autres alertes fournies par le Galaxy S20 ajoute à cette expérience. Des animations vives et des dispositions concises fournissent des informations d’une manière claire et dynamique.

Satisfaction Tactile

La rétroaction haptique d’un téléphone est la communication kinesthésique satisfaisante – ou vibration – que vous obtenez de votre téléphone lorsque vous interagissez avec lui. En concevant le retour haptique du Galaxy S20, Samsung a priorisé deux choses: une sensation satisfaisante et l’application d’un retour haptique aux fonctionnalités et actions pertinentes. L’un des domaines où vous ressentirez les sensations est la caméra.

Des vibrations affinées complètent le puissant appareil photo du S20 lorsque vous appuyez pour prendre une photo, effectuez un zoom avant ou arrière et ajustez les commandes du mode Pro, telles que la vitesse d’obturation et l’ouverture. Cette même sensation haptique satisfaisante a été appliquée à de nombreuses autres fonctionnalités du Galaxy S20.

Lorsque vous parcourez rapidement la liste des contacts pour rechercher « Maman », par exemple, un index vertical apparaît sur le côté droit. En faisant défiler l’index, vous obtiendrez une rétroaction haptique améliorée qui signifie passer d’une lettre à la suivante dans l’index. Non seulement il facilite la recherche de «M » dans l’index, mais il réduit également le risque de sauter votre destination lors du défilement. Ainsi, vous obtenez plus de précision lorsque vous recherchez des amis, des membres de votre famille ou des contacts professionnels. Les interrupteurs à bascule ont également une nouvelle conception haptique gratifiante qui imite un interrupteur d’éclairage, de sorte que vous aurez vraiment l’impression d’activer et de désactiver des fonctionnalités. Le clavier a également reçu des améliorations significatives en matière de rétroaction haptique.

Lors de la frappe, une rétroaction plus précise et raffinée permet une meilleure expérience globale. Le retour haptique varie également en fonction de l’entrée, fournissant des vibrations distinctes pour les touches normales, les touches de fonction et les touches de suppression. Il existe également des différences notables dans le retour d’informations lorsque vous maintenez le bouton de retour arrière pour supprimer les caractères et lorsque vous déplacez le curseur où vous trouverez des sensations tactiles concises.

Du son pour une nouvelle expérience

Une image peut valoir mille mots, mais les chansons et les sons peuvent former des souvenirs durables. Samsung a pris cette leçon à cœur en concevant une expérience auditive satisfaisante pour le Galaxy S20. La chanson Over the Horizon de cette année, par exemple, a été construite autour du thème du « bien-être numérique ». La sonnerie emblématique comprend 26 monocordes pour offrir une expérience sonore apaisante propulsée par la nature, rappelant aux auditeurs de se livrer aux plaisirs de la vie hors ligne.

Il existe quatre thèmes sonores parmi lesquels choisir sur le Galaxy S20, notamment Galaxy, Calme, Rétro et Fun. Chaque thème s’applique aux sonneries, aux notifications et aux sons du système.

Le thème Galaxy applique les sons classiques de Samsung, y compris Over the Horizon. La tranquillité et l’acceptation sont au cœur du thème Calme, qui s’appuyait sur l’atmosphère d’un café ou d’une plage pour l’inspiration. Samsung a créé le thème Retro d’après les sons emblématiques des années 80, y compris les jeux vidéo et la musique pop de l’époque. Enfin, le thème Fun embrasse la bêtise et l’optimisme, s’inspirant de succès pop optimistes pour une expérience sonore plus légère.

