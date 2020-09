Mohammad Atoui est finalement décédé ce vendredi après avoir été touché à la tête par une balle perdue tirée lors des funérailles d’un pompier de la ville de Beyrouth, lui-même mort des suites de l’explosion du 4 août dernier.

L’international Libanais assistait le 21 août dernier aux funérailles de Joe Bou Saab, un des pompiers qui était intervenu sur le site de l’explosion lors qu’il a reçu une balle perdue qui a provoqué une importante hémorragie cérébrale. Il se trouvait depuis dans le coma à l’hôpital Makassed de Beyrouth.

Né le 1 Octobre 1987, Mohammed Atoui avait intégré l’équipe nationale libanaise en juin 2013 comme milieu de terrain.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.