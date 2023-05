Le chef de la banque centrale libanaise ne s’est pas présenté à son audition de mardi

La justice française a émis un mandat d’arrêt contre le chef de la banque centrale libanaise Riad Salamé après qu’il n’a pas assisté à une audience à Paris mardi, ont déclaré deux sources au National.

M. Salamé, son frère Raja et l’assistant du chef de la banque centrale font l’objet d’une enquête au Liban et dans au moins six pays européens pour le détournement présumé de plus de 330 millions de dollars de la banque centrale libanaise.

L’agence de presse AFP a rapporté que le juge avait émis un mandat d’arrêt international.

Les juges pourraient désormais également demander une notice rouge d’Interpol, qui servirait d’appel mondial aux forces de l’ordre pour le retrouver et le détenir temporairement. Cela l’empêcherait effectivement de quitter le Liban qui se conforme rarement à de telles convocations.

M. Salamé a déclaré que le mandat d’arrêt “constitue une violation manifeste des lois les plus élémentaires”, y compris les lois françaises et internationales, et qu’il fera appel.

Dans un communiqué publié mardi, M. Salamé a déclaré que l’enquête française avait négligé la “confidentialité des enquêtes “, et contredit “la présomption d’innocence” dans son approche, et dans son application sélective des textes et des lois.

La juge française “a pris sa décision sur la base d’idées préconçues sans donner aucune valeur à des pièces justificatives claires”, a-t-il déclaré.

“C’est la justice fondée sur des doubles standards qui est appliquée ici!”

Non-présentation à l’audience à Paris

L’audience a été fixée à 9h30 mardi, selon des documents judiciaires vus par Reuters, au cours desquels les procureurs français avaient l’intention de porter des accusations préliminaires et de nommer officiellement Riad Salamé comme suspect.

Le National a rapporté lundi qu’il n’avait pas répondu à une convocation envoyée par la justice libanaise pour l’audience en France.

Le juge de Beyrouth Charbel Abou Samra a tenté de contacter M. Salamé pour l’informer de l’audience à trois reprises, mais le gouverneur ― ou un représentant qui pourrait signer pour lui ― n’a pas pu être joint.

Toutes les lettres de notification ont été renvoyées à la justice libanaise.

La date de l’audience de mardi a été fixée le mois dernier et le Liban a levé l’interdiction de voyager imposée à M. Salamé pour qu’il fasse le voyage.

Reuters a rapporté qu’une autre source judiciaire a déclaré que les avocats de la défense des Salamé et de l’assistante du chef de la banque centrale, Marianne Hoayek , avaient soumis une objection à la justice libanaise concernant l’affaire française, affirmant que la France ne devrait pas être autorisée à juger une affaire faisant déjà l’objet d’une enquête au Liban.

Les trois ont été inculpés dans deux affaires distinctes au Liban. Les frères Salamé ont nié tout acte répréhensible.

Le banquier et ancien ministre libanais Marwan Kheireddine a déjà été mis en examen par un tribunal de Paris “pour des faits aggravés de blanchiment d’argent et de participation à une association de malfaiteurs”, a déclaré le vice-procureur financier français en avril.

Il est soupçonné d’avoir falsifié des documents bancaires censés rendre compte de la richesse de Riad Salamé.

En juillet 2022, Anna Kosakova , ancienne associée du gouverneur de la banque centrale, a été mise en examen en France pour association de malfaiteurs présumée, blanchiment d’argent organisé et blanchiment de fraude fiscale aggravée.

Lors d’une visite au Liban en mars, une délégation de procureurs européens a interrogé Riad Salamé sur les actifs et les investissements de la banque centrale libanaise à l’étranger, un appartement parisien – dont il est propriétaire – et la société de courtage Forry Associates de Raja Salamé.

Les enquêteurs cherchent à savoir si Forry a été utilisé comme moyen de siphonner les fonds de l’État.

La visite de la délégation judiciaire était l’une des nombreuses qu’ils ont effectuées cette année.

Riad Salamé, 72 ans, occupe son poste depuis près de 30 ans mais devrait démissionner à la fin de son mandat cet été – bien qu’un successeur n’ait pas encore été désigné. Il insiste sur le fait qu’il a gagné son argent grâce à ses revenus antérieurs en tant que banquier d’affaires, investissements et autres moyens légaux.

En tant que chef de longue date de la banque centrale, il a été l’une des principales personnalités tenues pour responsables de l’effondrement économique de 2019 au Liban, qui a été imputé à des décennies de mauvaise gestion et de corruption au sein de l’élite dirigeante du pays, y compris son secteur bancaire.

La crise financière, décrite comme l’une des pires de l’histoire moderne, a plongé une grande partie de la population dans la pauvreté, avec une inflation galopante et l’introduction de lois informelles sur le contrôle des capitaux qui ont privé les déposants d’une grande partie de leurs économies.

