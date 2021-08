Un an après la douloureuse journée du 4 août qui a secouée le port de Beyrouth et suite à ses répercussions tragiques sur la vie des citoyens et de la cité, SOLIDARITY lance sa nouvelle initiative qui permettra à tous les enfants des victimes de l’explosion du 4 août et aux personnes gravement blessées avec un handicap de bénéficier des bourses scolaires et/ou universitaires ainsi qu’à un membre de la famille dans le cas où la victime n’a pas d’enfants.

M. Charles G. Hage president de « SOLIDARITY », a annoncé l’initiative à la veille du premier anniversaire, espérant qu’il s’agirait d’une nouvelle contribution qui aiderait « notre peuple et nos frères et sœurs » à achever leur parcours scolaire, d’autant plus que Beyrouth était célèbre pour son niveau académique au fil des années, et restera.

SOLIDARITY a remis en état les maisons de centaines de familles pour assurer leur retour dans leurs foyers avant l’hiver dernier. L’association a également pu avec ses membres du conseil d’administration, réparer plus de 900 maisons en coopération avec MAN et “Dar Al-Handasa”.

SOLIDARITY a également travaillé sur son programme qui a pour but: « Combattre la faim et la pauvreté » au Liban avec un objectif principal de soutenir les familles vivant en dessous du seuil de la pauvreté tout en leur fournissant des boîtes de nourritures toute l’année.

Près de 15 000 familles dans plus de 750 villes et villages à travers le pays ont bénéficié de ce programme. SOLIDARITY a pu distribuer 75 000 boites alimentaires jusqu’à present.

SOLIDARITY a également soutenu les Libanais pour faire face au COVID_19 en leur fournissant des respirateurs artificiels et a distribué 50 ventilateurs à plus de 12 hôpitaux au Liban, dont l’hôpital militaire, et plus de 34 appareils d’oxygène.

SOLIDARITY continue d’être aux côtés du peuple libanais pour surmonter les moments difficiles avec le soutien de ses partenaires : L’Ordre Maronite Libanais, la foundation maronite dans le monde, la Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury et tous ceux qui contribue durant ces circonstances difficiles.

Pour joindre SOLIDARITY de la part des familles des victimes; Appelez le : 05453444.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն