Une laiterie fermée et 8 mises en demeure par le ministère de l’industrie

Le Ministre sortant de l’industrie Imad Hoballah a indiqué avoir fait fermer une laiterie de la région de Baalbeck après que les inspecteurs aient constaté l’absence de toute licence de fonctionnelent.

Huit autres établissements alimentaires ont également été avertis en raison de produits non conformes et se sont vus accordés un délai d’un mois pour régulariser leurs situations et la qualité de leurs produits.

L’identité des établissements concernés n’a pas été cependant révélée par l’ANI.