La Conférence des Recteurs de la région du Moyen-Orient (CONFREMO) et l’AUF Moyen-Orient organisent en partenariat avec l’Université Senghor un webinaire portant sur les défis de gouvernance en temps de crise. Ces défis incluent entre autres les problématiques du pilotage stratégique, de la gestion du changement, et de la transition vers le numérique.

Ce webinaire se tiendra le 6 avril, de 10h à 12h15, via la plateforme Zoom, en français avec traduction en arabe.

Dans cette rencontre, les questions suivantes seront abordées :

L’adaptation de la gouvernance et du pilotage d’une université en période de crise

La place des technologies numériques et les pratiques innovantes en période de crise

Quelle gouvernance pour répondre aux enjeux de la transformation numérique ?

Un enseignement et une évaluation à distance adaptés face à la pandémie

Cadres réglementaires de l’enseignement à distance

Les facteurs d’évolution de l’ingénierie pédagogique au temps de la pandémie

Pour vous inscrire cliquez ici : https://bit.ly/3reoWEy