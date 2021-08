Visa nomme Mme Leila Serhan au poste de Senior Vice President:Elle sera chargée de diriger les opérations de Visa en Afrique du Nord, au Levant et au Pakistan

Beyrouth (Liban) 26 août 2021 – Visa (NYSE:V) vient d’annoncer aujourd’hui la nomination de Mme Leila Serhan au poste de Group Country Manager et Senior Vice President. Mme Serhan aura pour mission de diriger les opérations de Visa au niveau de la région de l’Afrique du Nord, du Levant et du Pakistan (NALP).

Possédant à son actif plus de deux décennies d’expérience au sein de divers postes de direction (dont 20 ans auprès de Microsoft), Mme Serhan dirigeait, tout récemment encore, les activités de Microsoft dans la région du Golf. Elle avait précédemment occupé le poste de directrice générale de Microsoft au niveau de l’Afrique du Nord, de la Méditerranée orientale et du Pakistan. Elle avait également occupé plusieurs postes dans des domaines liés à la gestion nationale, aux finances et au marketing, en plus de chapeauter plusieurs initiatives de transformation numérique dans les secteurs public et privé (finances, administration et éducation). Mme Serhan est une fervente partisane de l’émancipation des femmes. Elle a fondé et préside actuellement l’association Women in IT au Liban.

Visa est leader dans le domaine du paiement numérique au niveau de la région Afrique du Nord, du Levant et du Pakistan. La marque dessert pas moins de 15 pays à partir de cinq bureaux régionaux. Visa a récemment annoncé son intention d’ouvrir un nouveau bureau au Soudan, et ce un an à peine après l’émission de la première carte Visa sur ce marché.

Il convient de noter que Mme Serhan fera partie de l’équipe de direction de Visa pour l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMEA), sous la responsabilité du président régional Andrew Torre.

” Ayant passé l’intégralité de ma carrière à travailler sur de nombreuses opérations perpétrées en Afrique du Nord, au Levant et au Pakistan, j’ai eu la chance d’assister au rythme rapide de la transformation numérique au sein de ces marchés qui sont à la fois passionnants et dynamiques “, a déclaré Leila Serhan. “Les changements survenus au cours de l’année écoulée ont démontré le rôle essentiel que les paiements numériques sont capables de jouer dans le but d’accélérer la croissance économique et, plus largement, pour aider les particuliers et les entreprises à prospérer. Je suis impatiente de travailler avec les équipes de Visa, mais aussi avec nos clients et nos partenaires, afin de faire profiter le plus grand nombre de de personnes possible des nombreux avantages qu’offrent les paiements numériques.”

” Visa s’est engagé depuis longtemps à consolider sa présence sur les marchés de l’Afrique du Nord, du Levant et du Pakistan. L’objectif aujourd’hui est de réussir à étendre l’accès aux paiements numériques à un plus grand nombre de consommateurs et de commerçants “, a déclaré Andrew Torre, président régional pour l’Europe centrale, le Moyen-Orient et l’Afrique, Visa. “Nous sommes extrêmement optimistes quant aux perspectives qu’offre cette région, et je suis ravi que nous ayons nommé un leader du calibre de Leila, étant donné sa riche expérience régionale et la passion immense qu’elle nourrit pour son travail.”

