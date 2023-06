Xavier Alcool sans alcool est un nouveau concept regroupant une boutique de boissons sans alcool dans l’atmosphère d’une exposition d’œuvres d’art permanente, associant le plaisir gustatif de boissons sans alcool au plaisir de contempler une œuvre signée par des artistes contemporains prestigieux.

L’industrie des boissons sans alcool est en constante évolution et offre de plus en plus de variétés et d’options à toutes les personnes qui cherchent à réduire leur consommation d’alcool mais aussi, plus largement, à tous les gourmands toujours heureux de découvrir de nouvelles saveurs.

Le concept de cette entreprise, créée par Xavier Moussallem, jeune entrepreneur franco-libanais, est né d’une passion pour une vie saine et naturelle, ce qui lui donne l’envie de proposer une large sélection de boissons sans alcool pouvant ainsi garder le côté festif d’une réunion autour d’un verre allant des emblématiques alcools sans alcool en passant par les infusions, les matés, les boissons énergisantes naturelles, les sodas artisanaux, les jus de fruits frais, les eaux aromatisées et bien plus encore.

« La qualité des produits est notre priorité et nous veillons à ne proposer à notre clientèle que des marques que nous avons testées et approuvées. Plusieurs évènements de dégustation et découvertes auront lieu dans notre boutique; ce qui permettra à notre clientèle de découvrir de nouvelles saveurs et textures et échanger ainsi avec d’autres amateurs de boisson sans alcool. » Xavier Moussallem.

Ceux qui ne les connaissent pas encore découvriront des vins de réelle qualité et certainement pas de simples dérivés de jus de raisin. Le PDG et son équipe vous feront un plaisir d’en expliquer l’alchimie et la fabrication lors de leur passage découverte au magasin situé au 27 rue Bleue à Paris 75009.

Etonnants aussi ces gins effervescents, bières aux saveurs propres à satisfaire les meilleurs œnologues, bien loin des premières sympathiques expérimentations d’il y a quelques décennies.

Quant à l’offre de jus de fruits et sirops, l’enseigne a déjà ce qui vous surprendra et émoustillera vos yeux comme vos papilles avec ses compositions inédites mais toujours subtiles et délicates, parfois épicées et vibrantes, toujours délicieuses, complétées par quelques eaux oxygénées et autres boissons énergisantes pour les aficionados.

« Notre équipe sur place sera à l’écoute des envies de nos clients et sera toujours prête à partager son expérience et ses conseils afin de leur proposer la boisson la plus adaptée. Notre clientèle retrouvera toute notre gamme de produit dans notre boutique située au 27 rue Bleue à Paris, dans le 9ème arrondissement, de même que sur notre plateforme en ligne (E Shop) qui nous permet de répondre à la demande de notre clientèle par une livraison rapide et efficace là où elle se situe et par le clic and collect. Notre équipe sera également disponible pour agrémenter vos soirées et évènement et un mixologue professionnel pourra vous accompagner pour la confection de vos cocktails préférés.» Xavier Moussallem, PDG

Alcool Sans Alcool – 27, rue Bleue – Paris 75009

https://instagram.com/xavieralcoolsansalcool?igshid=YmMyMTA2M2Y=