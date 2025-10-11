الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تنشر بعض الارشادات لتقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء

- Advertisement -

مع قدوم فصل الشتاء واختلاط الانفلونزا بالرشح يبقى السؤال الابرز هو حول كيفية تقوية جهاز المناعة من أجل التخفيف من الاصابة بالمرض.

وفي هذا الاطار نشرت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاخصائية التغذية كريستال شديد تحدثت خلاله عن بعض الارشادات لتقوية جهاز المناعة،

ولفتت شديد الى أن « هناك ثلاثة مغذيات مهمة جدا للمناعة ويمكن أن يعاني الانسان من النقص فيها وهي الفيتامين C و D و Zinc . واذا قمنا بتناول اللحوم والخضار وغيرها فمن الافضل التركيز على الفيتامين D لأنه ورغم تناول الطعام فإن هناك حوالي 80% من الاشخاص يعانون من نقص في هذا الفيتامين وهذا بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس ويمكنه تناوله بمقدار 1000 أو 2000 في اليوم على مدى ثلاثة أِشهر » .

وتطرقت كريستال شديد الى موضوع الفيتامين C، لافتة الى أنه يتواجد في الخضار والفواكه واذا لم يستطع الانسان تناول هذه الانواع من الأطعمة بشكل كاف أو شعر بالتعب يمكنه تناول 500 ملغ من الفيتامين C واذا شعر الانسان بالتعب الزائد يمكنه رفع المعدل الى 1000 ملغ في اليوم على ان يتم تناوله صباحاً أو ظهراً بعيدا عن الطعام ليمتصه الجسم بشكل أفضل ».

أما بخصوص Zinc، فلفتت كريستال شديد الى أن « من يتبع نظام طعام نباتي هو أكثر من يعاني من نقص في هذه المادة المتواجدة في اللحوم الحمراء والمحار والسمسم والكاكاو ومن الافضل تناوله بمقدار 15 ملغ على مدة ثلاثة اشهر بعيدا عن اوقات تناول الطعام ليمتصه الجسم بشكل أفضل ».