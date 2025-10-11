samedi, octobre 11, 2025
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تنشر بعض الارشادات لتقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء

Solidarité Liban
Newsdesk Libnanews
مع قدوم فصل الشتاء واختلاط الانفلونزا بالرشح يبقى السؤال الابرز هو حول كيفية تقوية جهاز المناعة من أجل التخفيف من الاصابة بالمرض.
وفي هذا الاطار نشرت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاخصائية التغذية كريستال شديد تحدثت خلاله عن بعض الارشادات لتقوية جهاز المناعة،
ولفتت شديد الى أن « هناك ثلاثة مغذيات مهمة جدا للمناعة ويمكن أن يعاني الانسان من النقص فيها وهي الفيتامين C و D و Zinc . واذا قمنا بتناول اللحوم والخضار وغيرها فمن الافضل التركيز على الفيتامين D لأنه ورغم تناول الطعام فإن هناك حوالي 80% من الاشخاص يعانون من نقص في هذا الفيتامين وهذا بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس ويمكنه تناوله بمقدار 1000 أو 2000 في اليوم على مدى ثلاثة أِشهر » .
وتطرقت كريستال شديد الى موضوع الفيتامين C، لافتة الى أنه يتواجد في الخضار والفواكه واذا لم يستطع الانسان تناول هذه الانواع من الأطعمة بشكل كاف أو شعر بالتعب يمكنه تناول 500 ملغ من الفيتامين C واذا شعر الانسان بالتعب الزائد يمكنه رفع المعدل الى 1000 ملغ في اليوم على ان يتم تناوله صباحاً أو ظهراً بعيدا عن الطعام ليمتصه الجسم بشكل أفضل ».
أما بخصوص Zinc، فلفتت كريستال شديد الى أن « من يتبع نظام طعام نباتي هو أكثر من يعاني من نقص في هذه المادة المتواجدة في اللحوم الحمراء والمحار والسمسم والكاكاو ومن الافضل تناوله بمقدار 15 ملغ على مدة ثلاثة اشهر بعيدا عن اوقات تناول الطعام ليمتصه الجسم بشكل أفضل ».

Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

