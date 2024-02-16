رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” أن اعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر ١٤٠ مليار دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة.
واعتبر المرصد ان السياسيين اللبنانيين يريدون تحميل الدولة أعباء اضافية الا وهي ودائع اللبنانيين، مضيفا: المصارف شريكة بالحقبة السابقة استثمرت بأموال الناس وجنت الأرباح واليوم تريد أن تغسل يديها وترمي الاعباء على الدولة”.

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Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanews
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