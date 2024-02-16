رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” أن اعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر ١٤٠ مليار دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة.

واعتبر المرصد ان السياسيين اللبنانيين يريدون تحميل الدولة أعباء اضافية الا وهي ودائع اللبنانيين، مضيفا: المصارف شريكة بالحقبة السابقة استثمرت بأموال الناس وجنت الأرباح واليوم تريد أن تغسل يديها وترمي الاعباء على الدولة”.

La déclaration doe Mikati sur la responsabilité exclusive de l'état dans l'évaporation des 140 Milliards USD est le prélude à la vente des actifs de l'état!! — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) February 16, 2024

L’attribution exclusive de la responsabilité à l’État est un acte volontaire pour décharger les banques qui, complices par leur investissement de l’argent des déposants, cherchent à fuir leurs responsabilités. — Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) February 16, 2024