Le Rendez-vous des enfants samedi 24 février de 10h à 19h

L’Institut français du Liban lance le « Rendez-vous des enfants », un événement inédit dédié aux enfants, qui se tiendra sur le campus de l’Institut français du Liban à Beyrouth

Samedi 24 février 2024 de 10h à 19h

Cette journée vise à offrir au jeune public et à leurs familles l’opportunité de participer à de nombreuses activités ludiques, culturelles, et artistiques !

Au programme : des projections de cinéma, des ateliers de dessin et de bande dessinée, des contes musicaux, des séances de jeux de société, un grand atelier animé par Serge Bloch, l’invité d’honneur de cette journée spéciale, et une finale en musique avec une boom disco pour les plus petits.

Serge Bloch, l’auteur renommé des séries « Max et Lili », « Samsam », et « Zouk la sorcière » sera présent tout au long de la journée. Il est l’artiste derrière l’affiche de l’événement, illustrant Max et Lili se préparant pour leur voyage à Beyrouth.

Aux côtés de Serge Bloch, le collectif Mazza (Illustration et Bande dessinée), le bar à jeux « OnBoard », et le groupe « Blue Beirut Kids », seront présents pour animer la journée, à la Médiathèque, dans la Galerie et dans la Salle Montaigne de l’Institut français du Liban.

Au cinéma Montaigne, deux projections de films seront proposées : un dessin animé réalisé par Lorenzo Mattotti, brillante adaptation du conte de Dino Buzzati « La fameuse invasion des ours en Sicile » et la dernière comédie de Guillaume Canet, « Astérix et Obélix : L’empire du milieu ».

Entrée libre sans réservation !