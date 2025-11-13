jeudi, novembre 13, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

المرصد الاوروبي يشرح الفارق بين خطة المصارف التي تعدّ وهما وبين اعادة الهيكلة التي تتوافق مع المتطلبات الدولية

Non classifié(e)
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
3 lecteurs
- Advertisement -

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أن « هناك مسارين في لبنان الاول يتعلق بخطة المصارف التي تعدّ وهماً خطيراً وخطة اعادة الهيكلة التي تتوافق مع المتطلبات الدولية ».
ولفت المرصد الى أن  » خطة المصارف المقترحة من جمعية المصارف في لبنان تدعو إلى تحمّل الدولة جميع الخسائر، باستخدام الأصول العامة اي الذهب وغيره لتعويض الودائع دون المساس برأس مال المصارف. ، وحجة المصارف أن الأزمة نظامية، وليست مصرفية والدولة هي التي اقترضت، وعليها السداد. وهذا غير صحيح لأن المصارف أقرضت الدولة وهي على دراية كاملة بالمخاطر، محققةً أرباحًا طائلة ».
وتابع:  » الحجة الثانية للمصارف تتركز على « محو رأس المال = إلغاء الودائع ». وهذا كذب. إذ في إعادة هيكلة عادلة، بعد محو رأس مال البنوك، تُستخدم الأصول المتبقية أي القروض والاحتياطيات لسداد الودائع ذات الأولوية. يتمتع صغار المودعين بحماية كاملة، بينما يحصل كبار المودعين على خصم لسد الفجوة ».
وأضاف المرصد: « تريد المصارف الاعتراف بديون الدولة البالغة 16.5 مليار دولار أميركي للبنك المركزي ». حسنًا، حتى في حال سدادها، يتجاوز العجز الإجمالي 100 مليار دولار أمريكي! »، مؤكدا أن « المصارف تريد من الدولة سداد كل شيء من خلال الضرائب أو الإيرادات المستقبلية. هذا يُعادل فرض ضرائب على الفقراء لحماية المساهمين الأثرياء. إنه أمرٌ غير عادل ومستحيل بدون إصلاحات ومساعدات دولية، والتي يُعيقها هذا الرفض ».
وشدد المرصد على أن « المصارف الحالية تريد « مصارف جديدة بدون سندات = فوضى ». بينما إعادة هيكلة عادلة تُنشئ كيانات جديدة ومستقلة، وتُعيد العلاقات مع البنوك المراسلة الدولية، وتُمول الاقتصاد المتعافي. البنوك الحالية مُسيئة وتفقد الثقة. بدون شطب رؤوس أموال البنوك، لا يُمكن أن يكون هناك انتعاش مُجدٍ خلال 5-10 سنوات ».

- Advertisement -
Article précédent
« En attendant le pape Léon XIV »: ce que la visite dit du Liban de 2025
Article suivant
Défendre le rapport non conditionné. 
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Baisse de 20,99 % des permis de construire cumulés au Liban jusqu’en octobre 2025

Economie 0
Quand l'immobilier va bien, tout va bien et là ...Entre janvier et octobre 2025, les permis de construire au Liban ont chuté de 20,99 %, à 7 520 autorisations, tandis que la surface totale autorisée bondit de 24,11 %. Ce paradoxe révèle un secteur sinistré, concentré sur quelques grands projets, frappé par l’insécurité, l’inflation des matériaux et la contraction des investissements.

Front diplomatique: comment Paris, Washington et l’ONU encadrent le dossier libanais

Analyses 0
Paris, Washington, Riyad, l’ONU et les institutions financières encadrent le dossier libanais autour du cessez-le-feu au Sud, des armes au nord du Litani et des réformes économiques. Entre pressions sécuritaires, conditionnalités financières et médiations régionales, le Liban se retrouve à la fois sujet et objet de diplomatie, avec une souveraineté sous contrainte.

Défendre le rapport non conditionné. 

Nos Lecteurs 0
Joe Acoury plaide pour un « rapport non conditionné » face à des responsables obsédés par les formes et les fonctions. À partir d’un témoignage de père, il dénonce la reconnaissance fondée sur la conformité, l’épuisement demandé aux plus fragiles et réclame des espaces où souffrances psychiques et revendications citoyennes sont réellement prises en compte.

Les plus lus

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.