Le Ministre de la Santé a indiqué via son compte Twitter qu’un million de masques seront distribués gratuitement à la population libanaise, cela pour faire face à l’épidémie du coronavirus COVID19.

Cette distribution sera menée via la coordination entre le ministère de la Santé publique et le ministère de l’Intérieur et des Municipalités, précise Hamad Hassan.

Selon le Ministre, il s’agira de réduire les risques de voir le virus s’étendre au Liban, alors que le dernier bilan fait état de 1119 personnes contaminées depuis la découverte d’un premier cas, le 21 février dernier. 688 personnes en seraient depuis guéries et 26 personnes seraient décédées.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises craignent toujours l’émergence d’une importante vague de cas au Liban après la découverte de clusters localisés. Les municipalités de Barr Elias et de Magdal Aanjar dans la Békaa, ainsi que celle de Mazboud dans le Chouf ont ainsi décidé d’isoler totalement leurs populations après la découverte de plusieurs dizaines de cas.

