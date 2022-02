To bomb, or not to bomb ?





Pendant longtemps, il a pesé le pour et le contre et examiné toutes les options, il a consulté ses conseillers et préparé des plans. Il a mûrement réfléchi et quand le moment est venu, il a flanché. Au lieu d’une décision, Barack Obama en annoncé deux, totalement contradictoires et c’est ainsi que le monde entier a pu assister médusé à l’intégrité se transformer en impossibilité d’agir.





Rarement nous avons la possibilité de voir le personnage d’Hamlet incarné avec autant d’exactitude dans la sphère politique. Et s’il fallait résumer avec précision l’état d’esprit du président des Etats-Unis, rien n’est plus éloquent que cet extrait du fameux soliloque qu’il aurait pu prendre mot pour mot à son compte:





Thus conscience does make cowards of us all,

And thus the native hue of resolution

Is sicklied o’er with the pale cast of thought,

And enterprises of great pitch and moment,

With this regard their currents turn awry,

And lose the name of action…



Hamlet Act III, Scene I





Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches,

Ainsi les couleurs natives de la résolution

blêmissent sous les pâles reflets de la pensée,

Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes

se détournent de leur cours, à cette idée,