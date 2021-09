Beyrouth, lundi 27 septembre 2021 | À l’occasion de sa 18ème Assemblée Générale organisée depuis l’Université POLITEHNICA de Bucarest, sous le haut Patronage du Président de la Roumanie, l’AUF a procédé à l’élection des membres de son nouveau Conseil d’Administration et de son Président.

Pour la première fois, en raison de la pandémie, l’Assemblée Générale de l’AUF s’est déroulée dans un format hybride – en présentiel et en visioconférence – pour permettre une participation la plus large possible des Recteurs et représentants de ses 1007 universités et établissements d’enseignement et de recherche membres, dans près de 120 pays.

Outre l’élection du nouveau Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale a permis au Recteur Slim Khalbous de présenter le Livre blanc de la Francophonie scientifique issu de la Consultation mondiale menée par l’AUF en 2020, ainsi que la nouvelle stratégie de l’organisation pour la période 2021-2025.

Composition du nouveau Conseil d’Administration de l’AUF

Président du Conseil d’Administration : Sorin CIMPEANU

AUF – Afrique de l’Ouest

Rabiou CISSE (Burkina Faso)

Ahamadou Aly MBAYE (Sénégal)

AUF – Afrique centrale et des Grands Lacs

Roger Armand MAKANY (Congo)

Gilbert KISHIBA FITULA (RDC)

AUF -Amériques

Magda FUSARO (Canada-Québec)

AUF – Asie Pacifique

Quan LE (Vietnam)

AUF – Caraïbe

Jean Robert CHARLES (Haïti)

AUF – Europe Centrale et Orientale

Mihnea COSTOIU (Roumanie)

AUF – Europe de l’Ouest

Virginie DUPONT (France)

Emmanuelle GARNIER (France)

Jean-François HUCHET (France)

Serge JAUMAIN (Belgique)

Eustase JANKY (France)

AUF – Maghreb

Aawatif HAYER (Maroc)

El Hadi LATRECHE (Algérie)

Nadia MZOUGHI AGUIR (Tunisie)

AUF – Moyen-Orient

Dolla KARAM SARKIS (Liban)- vice-recteur à la recherche à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

AUF – Océan Indien

Fontaine RAFAMANTANANTSOA (Madagascar)

S’agissant de représentation du Moyen-Orient au Conseil d’Administration (CA), le Pr Dolla KARAM SARKIS, qui représente les 89 membres de la Région, succède au RP Salim DACCACHE s.j. qui était Vice-président du CA. Le Pr KARAM SARKIS (Liban) siègera aux côtés du Pr Mahmoud SALEM, représentant du Gouvernement égyptien au sein du CA, qui succède au Pr Jarjoura HARDANE (Liban).

À propos de l’AUF

Fondée en 1961, l’AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, premier réseau universitaire au monde, avec plus de 1000 établissements membres répartis dans près de 120 pays, est l’opérateur direct et reconnu de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.

L’AUF est présente sur les cinq continents grâce à son réseau d’implantations, au plus près de l’écosystème éducatif et universitaire.

L’AUF a pour mission d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et agit pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.

L’AUF développe un ensemble de projets innovants en faveur d’une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés et du développement de la culture de l’entrepreneuriat.

