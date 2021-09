Au lendemain de la décision de la Banque du Liban de prolonger jusqu’à la fin de l’année l’application de la circulaire 151 permettant le retrait de l’équivalent en livre libanaise au taux de parité de 3900 LL/USD des dépôts en devises étrangères, le président de la commission parlementaire des finances et du budget, le député Ibrahim Kanaan a dénoncé sur les ondes de la chaine Al Jadded cette prolongation estimant que “l’intention de l’Etat, de la Banque du Liban et des banques est de liquider leurs pertes aux dépens des déposants”

La pression de la commission des finances se poursuivra avec des questions, des interrogations et des lois qui font porter la responsabilité au gouvernement et à la Banque centrale du Liban, et non pas que les gens supportent les conséquences de leurs politiques qui ont amené le Liban à ce qu’il a atteint”.

Ibrahim Kanaan