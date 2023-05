In Action Events, Souk El Akel et CD Global Associates, soutenus par la Municipalité de Beyrouth, le Ministère du Tourisme, le Syndicat des Propriétaires de Restaurants et LBCI, ramènent dans les rues de Gemmayzeh le plus grand marché de rue du Liban.

L’année dernière, Gemmayzeh a accueilli le plus grand festival de rue du Liban avec plus de 50 000 personnes en une seule journée ! Cette année, In Action Events vous propose la 2ème édition de 3A TARIK EL GEMMAYZEH qui sera plus grande, meilleure et avec plus de surprises pour tous !

“La 2ème édition de 3A TARIK EL GEMMAYZEH ne soutiendra pas seulement tous les restaurants et les entreprises incroyables de Gemmayzeh, mais elle redonnera également vie aux rues de Beyrouth et rappellera aux Libanais ce qu’était Beyrouth d’autrefois et ce qu’elle pourrait toujours l’être.

Découvrez une journée exceptionnelle où vous attendent la mode, le design, les magasins conceptuels, les arts et l’artisanat, les produits locaux, les animations de rue, les spectacles de rue, les groupes de musique, les DJs, trois zones pour les enfants, et un marché de street-food. Mais cette journée sera aussi l’occasion de montrer du respect pour l’héritage de Beyrouth avec la création d’une traditionnelle “Place Ahweh” comprenant des zones de sièges arabes, la distribution de journaux, des charrettes traditionnelles, du backgammon, du Tarneeb, du Likha, et de nombreuses autres activités traditionnelles.

“In Action Events s’engage à offrir au Liban des expériences nouvelles et passionnantes et la deuxième édition de 3A TARIK EL GEMMAYZEH de cette année dépassera même nos propres attentes élevées.

La deuxième édition de 3A TARIK EL GEMMAYZE aura lieu le 21mai dans les rues de Gemmayzeh et Pasteur de 10h à 22h.

L’événement est gratuit et ouvert au public.”

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.