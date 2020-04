Dans son bras de fer avec le gouverneur de la Banque du Liban, le gouvernement libanais a mandaté 3 cabinets internationaux pour l’audit de la banque centrale. Il s’agit de KMPG, Kroll et Oliver Wyman.

Pour rappel, cette information intervient alors que la Banque Centrale libanaise fait l’objet de fortes critiques après que les réserves monétaires qu’elle détenait son en chute libre et alors que le taux de parité entre livre libanaise et dollar se dégrade jour après jour, à son plus bas historique.