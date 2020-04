Pour la 3ème journée consécutive, la Livre Libanaise va de record en record à ses dépends, avec une parité qui continue à s’effondrer face au dollar. Ainsi, la parité de la livre libanaise atteint 3 025 LL/USD à l’achat et 3 100 LL/USD à la vente selon le site LebaneseLira.org

Cette information intervient alors que le plan de sauvetage au Liban fait l’objet d’une opposition de plus en plus vive, faisant craindre un scénario noir pour l’économie libanaise et une dévaluation incontrôlée de la monnaie locale en raison de l’absence de consensus, estiment les spécialistes, sur un nécessaire Haircut préalable à toute aide économique de la communauté internationale après le défaut de paiement annoncé début mars.