9 morts et 7 blessés lors d’une fusillade dans un centre commercial à Dallas

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Neuf personnes, dont le tireur, ont été tuées et sept autres blessées lors d’une fusillade dans un centre commercial samedi après-midi dans l’Etat américain du Texas (centre-sud), ont annoncé les autorités.

Le tireur, dont les autorités pensent qu’il a agi seul, a été tué sur les lieux du crime, selon le bureau du shérif du comté de Collin.

Publicité

Le chef des pompiers d’Allen, Jonathan Boyd, a déclaré samedi soir que parmi les neuf personnes envoyées à l’hôpital, “deux sont décédées, trois sont dans un état critique et quatre dans un état stable”.

Selon les médias locaux, un enfant de cinq ans figure parmi les blessés.

La fusillade s’est produite au Allen Premium Outlets, dans une banlieue située à environ 48 km au nord de Dallas. Des habitants ont confié à Xinhua qu’il s’agissait de l’un des plus grands centres commerciaux de la région et qu’il était généralement très fréquenté pendant les week-ends.

================D.CH.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.