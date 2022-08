Sur son compte Twitter, Dr Fouad Abou Nader s’est dit heureux des progrès de la médiation américaine pour délimiter les frontières maritimes avec Israël et ainsi lancer la phase d’exploration gazière. Il a appelé à la mise en place d’une médiation russe pour délimiter les frontières terrestres avec la Syrie et ainsi établir la libanité des hameaux de Chebaa, des collines de Kfarchouba et du nord du village de Ghajar. Il souhaite restaurer par cette voie la souveraineté libanaise sur ces territoires occupés par la Syrie entre 1943 et 1967 et conquis par Israël durant la guerre des Six Jours en 1967. Il a également réitéré sa proposition de stratégie de défense : la formation d’une garde nationale semblable au modèle suédois pour ce qui est de son rôle et de ses fonctions dans un État décentralisé et jusque-là neutre.

1- السلطة متفائلة من تقدم الوساطة الاميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وإطلاق مرحلة استكشاف الغاز وهذا جيّد. pic.twitter.com/eZ2u3WRrQe — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 1, 2022

2- فلنلجأ لوساطة روسيّة لترسيم الحدود البرية والبحريّة مع سوريا لكي نثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال قرية الغجر. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 1, 2022

3- بهذه الطريقة نعيد تثبيت السيادة اللبنانية على كل هذه الأراضي المحتلة، من قبل سوريا بين عامي ١٩٤٣ و١٩٦٧ وإسرائيل منذ حرب الأيام الستة. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 1, 2022

4- أخيرا أأكّد على الإستراتيجية الدفاعية: إنشاء حرس وطني شبيه بالنموذج السويدي لجهة صفته ومهماته في قلب دولة لامركزية وحيادية. — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 1, 2022