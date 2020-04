Après une relative accalmie alors que la Banque du Liban avait tout juste réussi la situation avec la livraison d’un montant non communiqué de billets vers aux changeurs, la livre libanaise poursuit sa descente en enfers face au dollars, avec une parité de 3 200 LL/USD à l’achat et 3 350 LL/USD, son plus bas historique, indique le site LebaneseLira.org.

Cette information intervient également alors que la Banque du Liban a publié une nouvelle circulaire hier, permettant désormais aux propriétaires de comptes en dollars de retirer leurs dépôts en livre libanaise à hauteur de “la parité du marché”, soit 2 600 LL/USD.

En effet, le Liban compte désormais 3 parités de la livre face au dollar, une parité officielle de 1 507 LL/USD mais pour laquelle les devises ne sont plus approvisionnées sauf pour l’achat de marchandises d’importation essentielles comme l’essence, les médicaments ou le blé, une parité de marché à 2 600 LL/USD mis en place par la Banque du Liban, les banques libanaises et le syndicat des agents de change et la parité du marché noir, ou s’exerce l’offre et la demande.