Suite au succès des deux premières éditions, le Goethe-Institut Libanon est ravi de lancer le programme ArtEvolution pour la troisième année consécutive.

À un moment crucial pour la scène culturelle libanaise, ArtEvolution revient avec un engagement renouvelé pour établir et renforcer les communautés de pairs et de professionnels dans le secteur de l’art au Liban. Avec le soutien d’une bourse de production et en coopération avec des organisations locales, cinq participants prendront part à un programme de sept mois où ils pourront poursuivre leur passion pour les arts de la scène à travers des pratiques créatives et critiques afin de finaliser leurs projets déjà conceptualisés.

Le projet s’étend de mai à novembre 2023. Les artistes bénéficieront d’une première résidence d’une semaine à Happinest à Wadi Shahrour en mai, puis en octobre à Hammana Artist House. Ils participeront à une série d’ateliers mensuels et de cours d’acquisition de compétences conçus pour créer un environnement stimulant et produire des performances professionnelles. Dans le but de créer des productions bien équilibrées et dotées d’un esprit critique, le programme sera accompagné d’un tutorat individuel et d’une série de sessions “Impulse” en juin, juillet et novembre. Ces séances d’impulsion ouvertes au public seront menées par des curatrices invitées dans le but de promouvoir un débat ouvert avec la société civile.

En octobre et novembre, ArtEvolution se terminera par trois plateformes publiques à Hammana, Saïda et Beyrouth, où les artistes pourront se produire dans divers espaces culturels et démontrer la capacité de l’art à rassembler une communauté autour de la créativité.

Cinq artistes et praticiennes de la culture de renommée internationale ont constitué le jury qui a sélectionné les artistes du programme de cette année:

Frederike Berje, responsable des arts pour la région MENA au Goethe-Institut du Caire.

Nedjma Hadj Benchelabi, dramaturge, commissaire indépendante et actuelle conseillère dramaturgique pour la programmation du festival berlinois Tanz Im August, 2023.

Nora Hertlein, directrice des programmes internationaux au Thalia Theater de Hambourg.

Maral Mikirditsian, directrice adjointe du Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC).

Louna Sbou, directrice d’Oyoun, un centre d’art antidisciplinaire à Berlin-Neukölln.

Ces expertes exceptionnelles ont examiné toutes les candidatures et ont choisi les cinq artistes suivants issus du domaine des arts de la scène:

Rana Albaba, conteuse visuelle libanaise et chercheuse indépendante.

Sara Almoneem, danseuse et performeuse syrienne.

Marie-Thérèse Ghosn, chorégraphe, danseuse et actrice libanaise.

Rahaf Jammal, cinéaste indépendante et metteur en scène de théâtre libanaise.

Abraham Younan, chanteur, auteur-compositeur et acteur de voix-off libanais.

Réfléchissant à la transition de cette année d’un programme de recherche et de développement à un programme de production, Milena Gehrt, co-manager d’ArtEvolution, déclare que “ArtEvolution aspire à soutenir les artistes sur le long terme”. Elle ajoute que “la moitié des artistes soutenus en 2021 et 2022 ont présenté une nouvelle demande cette année, ce qui prouve à suffisance la nécessité d’ArtEvolution”. Sa collègue et co-manager Marie-Mathilde Gannat-Jaber affirme que “les artistes de la région MENA sont souvent confrontés à des difficultés pour donner vie à leurs idées en raison du manque de temps, de financement et de conseils. ArtEvolution vise à combler ces lacunes grâce à son soutien financier et à la diversité de son programme”.

A propos d’ArtEvolution 2023

ArtEvolution 2023 est une opportunité de financement par le Goethe-Institut Libanon, soutenu par le fond Ta’ziz-Partnership du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. ArtEvolution met à profit des années d’expérience et de connaissances spécifiques pour doter les artistes basés au Liban de l’expertise nécessaire pour franchir les frontières, libérer leur créativité et professionnaliser leurs performances, tout en contribuant à nourrir la scène artistique en pleine expansion de la région.