Capturez plus de ce que vous aimez avec de nouvelles fonctionnalités sur Galaxy S10 et Galaxy Note10

SEOUL, Corée – 30 mars 2020 – Samsung Electronics a annoncé qu’il apportera de nouvelles fonctionnalités innovantes trouvées sur sa série phare Galaxy S20 aux séries Galaxy S10 et Galaxy Note10 via une prochaine mise à jour logicielle à partir de mars[1]. Les utilisateurs pourront capturer du contenu avec la dernière technologie logicielle de l’appareil photo Galaxy, y compris le mode de prise unique. De plus, les utilisateurs auront accès à une variété d’améliorations logicielles qui rendent l’expérience Galaxy encore plus agréable.

Voyons comment certaines fonctionnalités du Galaxy S20 fonctionneront sur le Galaxy S10 et le Galaxy Note10.

Expériences photo et vidéo avancées

Cette mise à jour logicielle apporte des expériences photo et vidéo sélectionnées sur le Galaxy S20 aux séries Galaxy S10 et Note10. Avec la prise unique, restez dans l’instant pendant que vous capturez l’instant en utilisant la technologie d’intelligence artificielle intégrée. La prise unique utilise le système de caméra et l’IA pour capturer un certain nombre de photos et de vidéos à la fois et vous recommande la meilleure photo[2].

Avec un mode nuit amélioré sur la série Galaxy S10 et l’ajout de Night Hyperlapse sur les séries Galaxy S10 et Note10[3], vous pourrez capturer des photos et des vidéos encore plus incroyables même en basse lumière.

Lorsque vous avez capturé cette image parfaite, le filtre personnalisé vous permet de créer votre propre filtre avec les couleurs et les styles que vous aimez à partir d’une photo préférée servant d’inspiration. Cela crée un filtre réutilisable qui peut être appliqué aux futures photos lors de leur capture.

Pour le cinéaste en herbe, Pro Video vous donne encore plus de contrôle, vous permettant de régler des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et le niveau d’exposition. Vous pouvez également basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement vidéo.

Galerie intelligente

Cette mise à jour apporte également une variété de fonctionnalités de galerie pour vous aider à organiser votre contenu. Grâce à la technologie AI, avec Clean View activé, l’application Galerie regroupe automatiquement des photos similaires du même sujet pour une galerie plus organisée[4]. Les utilisateurs peuvent facilement consulter des photos similaires et sélectionner leur photo préférée pour servir de miniature du groupe de photos. Lorsque vous affichez une photo dans la galerie, vous pouvez zoomer sur une image et appuyer sur Recadrage rapide, situé dans le coin supérieur gauche, pour recadrer les photos à la taille souhaitée.

Capacités de partage faciles[5]

Vous pouvez désormais partager plus de contenu rapidement. Avec Quick Share, vous pouvez voir lesquels de vos contacts se trouvent à proximité et partager des photos, des vidéos ou même des fichiers volumineux avec plusieurs personnes. Avec Music Share, vous pouvez étendre votre connexion Bluetooth jumelée et vous n’avez pas besoin de vous déconnecter pour qu’un ami joue sa musique sur un haut-parleur ou un autoradio.

[1] La date de sortie de la mise à jour et la liste des fonctionnalités de mise à jour peuvent varier selon le marché, l’opérateur et le modèle.

[2] Single Take AI capture des images et des vidéos jusqu’à 10 secondes.

[3] Non appliqué à Note10 Lite

[4] Jusqu’à 100 images dans la galerie prises le même jour.

[5] Disponible sur les appareils Galaxy S10 et Note10 lorsque cette mise à jour est téléchargée et que la fonction (Quick Share / Music Share) est activée; déjà disponible sur les appareils Galaxy S20.