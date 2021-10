Pour la 10e année consécutive, l’AUF Moyen-Orient lance Le Choix Goncourt de l’Orient avec l’annonce de la 2e sélection du Goncourt 2021 en partenariat avec l’Institut Français du Liban et les Instituts de la région notamment ceux d’Iran, d’Irak, du Soudan, des Territoires Palestiniens et de Jordanie.

Cette édition regroupe 33 universités de 11 pays au sein desquelles 35 jurys étudiants sont formés.

Chaque jury va procéder à la lecture puis à la sélection d’un ouvrage parmi les 8 titres retenus par l’Académie Goncourt.

Pour rappel, cette opération vise à créer une dynamique culturelle autour de la lecture au sein des établissements universitaires membres de l’AUF. Elle offre aux étudiants de la région Moyen-Orient l’opportunité de lire des ouvrages francophones contemporains et développe ainsi chez les jeunes l’exercice du jugement critique, à travers non seulement la lecture mais aussi les débats et la rédaction de textes littéraires.

Le Choix Goncourt de l’Orient en chiffres

11 pays représentés (Arabie Saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan).

représentés (Arabie Saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan). 33 universités impliquées

impliquées 35 jurys étudiants formés

formés Plus de 400 étudiants mobilisés

mobilisés Plus de 100 chroniques littéraires rédigées par les étudiants

rédigées par les étudiants Un blog créé

Les 8 ouvrages de la 2e sélection du prix Goncourt qui seront lus, travaillés et classés par les étudiants:

Christine ANGOT, Le Voyage dans l’Est, Flammarion

Anne BEREST, La carte postale, Grasset

Sorj CHALANDON, Enfant de salaud, Grasset

Louis-Philippe DALEMBERT, Milwaukee Blues, Sabine Wespieser

Agnès DESARTHE, L’éternel fiancé, L’Olivier

Clara DUPONT-MONOD, S’adapter, Stock

Abel QUENTIN, Le voyant d’Étampes, L’Observatoire

Mohamed Mbougar SARR, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey

Tanguy VIEL, La fille qu’on appelle, Éditions de Minuit

