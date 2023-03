Comme sur un air de Summertime, mon coeur balance

Suite à la controverse sur le changement d’heure, deux airs viennent à l’esprit, celui d’Ella Fitzgerald, son fameux “Summertime and the living is easy”, mais au lieu de “you’re gonna rise up singing”, le Liban attend toujours de se voir être relevé de ses multiples crises.

Comme sur un air où le Liban était dans époque d’or, “your daddy’s rich, and your ma is good-looking”, il y a bien des années. Depuis, your daddy est devenu Poor, your mama est devenue bien ridée, les crises rident même les plus résiliants d’entre nous, cette fatigue qu’on nous afflige jour après jour, et désormais même heure après heure manquée. Manque plus que les minutes, les secondes…

Effectivement “Oh, don’t you cry”, malgré ces souffrances…

Summertime Sadness de Lana Del Rey pourrait être plus à ce moment-là appropriée, quoi que “I’m not feelin’ electric tonight”, panne de courant, panne d’internet oblige. On reste dans le noir, une heure de plus ou de moins, rien ne change. Ce noir qui règne dans un tunnel que ce pays traverse et qui semble désormais être sans fin, de l’aveux même de la communauté internationale … Une crise sans fin