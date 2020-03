Le Ministère de la Santé a indiqué que 177 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus au Liban avec 14 nouveaux cas aujourd’hui.

Le ministre de la santé Hamad Hasan a indiqué que ses services se préparent pour la phase 4 mais qu’il espère encore pouvoir l’éviter, appelant à la vigilance, 6 nouveaux cas étant d’origine inconnue pour l’heure. Il a également appelé à la mobilisation générale.

Hamad Hasan a indiqué que le Liban dispose de 1185 respirateurs artificiels disponibles et en attendait 110 autres via le Conseil de Développement et de reconstruction.

Pour l’heure, 3% des patients nécessiteraient un tel appareillage au Liban.