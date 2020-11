2 minutes à lire

Des études intérimaires indépendantes indiquent que le vaccin mis en point par le géant de l’industrie pharmaceutique américaine Pfizer et l’entreprise de biotechnologie allemande BioNTech serait efficace à plus que 90%.

L’étude effectuée aurait ainsi comparé ce vaccin à un placebo. Le taux d’efficacité de ce vaccin, qui réclame 2 injections, dépasserait ainsi les 90% contre une norme de 50% réclamée par la FDA.

Selon les résultats préliminaires, ce vaccin serait le plus performant des 4 vaccins candidats actuellement testés aux Etats-Unis. Il s »agirait d’un résultat sans précédent qui pourrait aider à contenir et à mettre fin à l’épidémie du Coronavirus COVID-19 indique Kathrin Janser, directrice de l’unité de recherche et de développement des vaccins de Pfizer, qui souligne une avancée sans précédent, de telles études mettant généralement des années.

Des 44 000 personnes impliquées dans ce test grandeur nature, seules 94 personnes ont été contaminées par le coronavirus. 9 personnes seulement auraient été contaminées suite à 2 injections de vaccin.

Egalement, aucune menace de sécurité sérieuse aurait été nommée suite à l’injection du vaccin, à part quelques douleurs au niveau de la piqure, de la fatigue et de la fièvre, des effets secondaires plus présents chez les personnes de moins de 65 ans.

La prochaine étable pourrait amener à une demande auprès de la FDA pour accélérer l’étude du protocole de sécurité sur la moitié des personnes ayant participé à l’étude.

Le développement de ce vaccin contre le coronavirus a été effectué à l’aide de nouvelles technologies et notamment des nanoparticules qui entourent comme une capsule un Messager ARN qui reproduit le schéma génétique d’une proteine du coronavirus. Après injection, le vaccin pénètre ainsi dans les cellules délivrant le Messager ARN au sein même des cellules qui commencent à répliquer cette protéine et ainsi provoque une réponse immunitaire. En cas de contact avec le virus lui-même, la personne ainsi vaccinée possèderait une réponse immunitaire plus rapide.

Les 2 entreprises indiquent, pour l’heure, tenter d’accélérer la mise en route de la production du vaccin, afin de produire 50 millions de doses d’ici la fin de l’année et 1.3 millions de doses en 2021.