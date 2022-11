Chers libanais : Il est presque temps !

Tout comme les années précédentes, et malgré toutes les situations dont souffre le Liban, CRAZY EVENTS a réussi à créer une infinité de souvenirs en dessinant un sourire sur le visage de tout le peuple libanais, notamment les visages des enfants de l’organisation TAMANNA, durant les fêtes. Contre toute attente, et en croyant au pouvoir de Noël afin de rendre l’espoir perdu aux cœurs du peuple, CRAZY EVENTS et ARTISTS AND MORE ENTERTAINMENT s’unissent encore une fois dans les livres d’histoire.

En décembre, CRAZY EVENTS vous présente « INTERNATIONAL BUBBLES SPECTACULAR » à Beyrouth, dans son édition spéciale NOEL pour la seconde fois dans l’histoire du Liban – pour une autre apparition majestueuse à être témoignée dans la région plusieurs années plus tard.

Avec les plus INNOVANTS Soap Bubble Creations, Acrobatic Elves, Dancers, Santa, et bien d’autres encore ! Des effets spéciaux époustouflants étendent la magie au-delà de la scène en immergeant l’audience dans la magie de Noël éblouissante les 27 et 28 décembre 2022 au théâtre de La Sagesse Jdeideh.

Voici toutes les informations que vous devriez connaître avant le grand spectacle :

Les types de billets : Siège Premium, Expérience VIP, Or, Argent et Admission Générale.

Les horaires du spectacle : Première session à 11:00, Deuxième session à 15:00, Troisième session à 18:30.

Les billets sont maintenant en vente sur www.artistsandmore.com, à travers plusieurs points de vente dont Homepoint, Zouk Mosbeh, et dans toutes les branches istyle à travers le Liban.

Préparez-vous à témoigner d’une série mystique de surprises où le MEILLEUR BULLEUR PROFESSIONNEL DANS LE MONDE ENTIER transforme une de vos scènes préférées en un paradis de bulles à savon, en produisant des milliers de créations et de scènes de bulles.

Un évènement incontournable pour les enfants ainsi que les familles, à ne pas rater ! Achetez vite vos billets maintenant.

L’évènement est organisé par CRAZY EVENTS, réalisé par ARTISTS AND MORE ENTERTAINMENT, et sponsorisé par MCDONALD’S, CITEA APART HOTEL et The CRAZY CITY. Cet évènement parraine les enfants de TAMANNA durant le mois de décembre.

Ligne d’information : 81 21 91 01