Criminalité en hausse : forte progression des homicides par arme à feu

Données alarmantes sur la criminalité au Liban

Entre janvier et mai 2025, les données statistiques publiées par le ministère de l’Intérieur indiquent une nette augmentation des homicides volontaires commis par arme à feu sur l’ensemble du territoire libanais. Selon les chiffres centralisés par les services de sécurité, ces homicides ont connu une hausse de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression s’inscrit dans une tendance plus large de recrudescence des faits divers violents, notamment dans les régions périphériques et les zones à faible couverture sécuritaire.

Publicité

Le rapport publié en juin fait état d’une moyenne de deux homicides par arme à feu chaque semaine sur les cinq premiers mois de l’année. Les autorités mettent en avant plusieurs facteurs explicatifs, allant de la prolifération des armes illégales à la dégradation des conditions économiques et sociales. Le document met également en évidence une hausse parallèle des tentatives de meurtre, des rixes armées et des règlements de comptes, souvent liés à des différends familiaux ou des litiges communautaires.

La répartition géographique des incidents révèle une concentration marquée dans les périphéries urbaines de Beyrouth, la Békaa, le Akkar et certaines zones du Sud. Ces régions, historiquement marginalisées, cumulent pauvreté, sous-administration et présence limitée des forces de sécurité, ce qui en fait des foyers particulièrement exposés aux violences interpersonnelles.

Dynamique des homicides dans les régions périphériques

Le gouvernorat de la Békaa apparaît comme l’un des épicentres de cette recrudescence. Les données collectées entre janvier et mai montrent une hausse de près de 28 % des homicides par arme à feu dans cette région. La majorité des incidents recensés sont survenus dans le cadre de conflits familiaux ou de vendettas locales, souvent liées à des litiges fonciers ou commerciaux non résolus. Le recours aux armes est facilité par la disponibilité massive d’armement léger dans la zone, hérité de décennies de trafic transfrontalier.

Dans le Akkar, les chiffres confirment une situation similaire, bien que légèrement moins marquée. Le manque de présence policière et la faiblesse des infrastructures judiciaires favorisent un climat d’impunité. Certains homicides ont été enregistrés dans des contextes de règlement de dettes ou de contentieux personnels anciens. Les rapports de police évoquent également des affaires impliquant des groupes armés locaux, opérant dans des zones semi-contrôlées.

Les banlieues sud de Beyrouth ont également connu une hausse des violences armées, avec plusieurs cas documentés de fusillades en pleine rue, parfois devant des commerces ou des écoles. Bien que les forces de sécurité y soient plus présentes, elles peinent à contenir l’augmentation des tensions, souvent exacerbées par des conflits internes à des groupes structurés.

Facteurs structurels et absence de régulation des armes

La disponibilité massive d’armes à feu illégales est l’un des éléments clés mis en avant par les services de sécurité. Le rapport du ministère souligne que, malgré plusieurs campagnes de saisie d’armes, les circuits d’approvisionnement demeurent actifs. Les trafics passent majoritairement par les zones frontalières mal contrôlées, notamment avec la Syrie. Plusieurs saisies récentes confirment l’existence de réseaux structurés de contrebande impliquant des intermédiaires locaux.

Le vide législatif en matière de port d’arme est également pointé du doigt. Aucune réforme significative n’a été engagée depuis plus de deux décennies pour encadrer la circulation et la détention d’armes légères. Le port d’arme reste largement toléré dans certaines communautés, considéré comme un symbole de statut social ou un outil de protection individuelle, en l’absence de confiance généralisée envers l’appareil sécuritaire.

Les observateurs de la criminalité soulignent par ailleurs l’impact indirect de la crise économique sur la violence sociale. La déstructuration du tissu familial, l’effondrement des services publics et l’augmentation du chômage génèrent des tensions qui dégénèrent parfois en affrontements violents. Les quartiers défavorisés enregistrent une hausse significative des actes de violence intrafamiliale ou de règlements de conflits par des moyens armés.

Réactions sécuritaires et limites des politiques actuelles

Face à cette montée de la violence armée, les forces de sécurité ont annoncé une intensification des patrouilles dans les zones les plus touchées. Des unités mixtes de la Sûreté générale, des Forces de sécurité intérieure et de l’armée libanaise ont été mobilisées dans plusieurs localités de la Békaa et du Akkar. Des barrages ont été installés sur les axes secondaires, et des perquisitions ont été menées dans des zones identifiées comme points de stockage d’armes.

Ces opérations ont permis la saisie de plusieurs dizaines d’armes automatiques, de munitions et d’explosifs, mais elles peinent à endiguer la dynamique générale. Les autorités reconnaissent que ces campagnes, bien qu’efficaces à court terme, ne peuvent se substituer à une réforme de fond de la législation et à un renforcement durable des services judiciaires.

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé une collaboration renforcée avec les autorités municipales pour établir des programmes de prévention locale. Certains moukhtars ont été invités à signaler les tensions familiales avant qu’elles ne dégénèrent, mais les moyens logistiques restent limités. Le manque de personnel formé à la médiation, le faible nombre de psychologues et d’assistants sociaux dans les régions concernées compliquent la mise en œuvre de ces mesures.

Conséquences sociales et perception du climat sécuritaire

La hausse des homicides par arme à feu alimente un sentiment d’insécurité dans les régions périphériques. Les habitants interrogés par les services de renseignement évoquent une peur croissante des déplacements nocturnes, la fermeture anticipée des commerces, et un climat de suspicion généralisé. Dans certaines zones rurales, les écoles ferment plus tôt pour éviter l’exposition des élèves à d’éventuels incidents.

La société civile s’inquiète également des effets indirects de cette violence sur la cohésion sociale. Plusieurs ONG ont alerté sur le risque de glissement vers des formes de justice privée, où les familles préfèrent régler leurs différends sans recourir à la justice officielle, perçue comme lente, inopérante ou influencée. Des cas récents de représailles ont été signalés, sans qu’aucune plainte officielle ne soit déposée, par crainte de répercussions ou de pressions communautaires.

Les analystes notent que l’absence de réformes judiciaires structurelles, combinée à l’affaiblissement du rôle de l’État central, crée un terreau propice à la violence endémique. Les zones grises administratives, où la présence de l’État est minimale, fonctionnent selon des logiques informelles, avec des hiérarchies communautaires qui dictent la réponse aux conflits.

Appels à une réforme de la sécurité communautaire

Plusieurs experts en sécurité appellent à revoir en profondeur l’approche de gestion de la violence armée. Ils préconisent la mise en place d’un cadre national de désarmement civil, accompagné d’incitations concrètes, comme des amnisties ciblées ou des programmes de reconversion pour les porteurs d’armes. Une campagne de sensibilisation nationale est également jugée nécessaire pour réduire la tolérance sociale vis-à-vis du port d’arme non réglementé.

L’implication des acteurs locaux, notamment religieux et communautaires, est considérée comme cruciale pour rompre le cycle de la violence. Certaines initiatives pilotes dans le Nord et la Békaa ont démontré l’efficacité de structures de médiation communautaire adossées à des ONG, capables de désamorcer les conflits naissants.

Les diplomates en poste au Liban soulignent aussi la nécessité d’un appui international pour moderniser les forces de sécurité, équiper les postes avancés dans les zones rurales, et former les unités de police de proximité. Des fonds avaient été alloués à cette fin dans les précédents cycles de coopération sécuritaire, mais leur mobilisation reste lente.