La circulation de la ville de Saïda au Sud du Liban est actuellement perturbée par des manifestations, notamment au niveau de la place Nejmé, de la rue Houssam el Dine Hariri, de la rue Riad el Solh et Place Elia, indique une dépêche de l’Agence Nationale de l’information.

Celle-ci précise que ce mouvement intervient en protestation contre la détérioration des conditions de vie et économiques, le taux de change élevé du dollar, et la quasi-absence de services de base tels que l’électricité, l’eau et les médicaments.

