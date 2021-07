Lors d’un entretien accordé à une délégation de l’Université Notre Dame (NDU), le président de la république a estimé que le Liban surmontera les circonstances difficiles induites par la situation actuelle, allusion à la crise économique traversée par le Pays des Cèdres depuis maintenant 2 ans et dernièrement le retrait de candidature du premier ministre désigné Saad Hariri.

Le chef de l’état estime aussi que les événements ont prouvé que la volonté de vivre des Libanais leur a toujours permis de surmonter diverses difficultés, appelant la nouvelle génération à construire l’avenir d’un Liban telle qu’elle le souhaite ;

Il s’agit également de mettre en oeuvre tous les efforts nécessaires pour sortir de la crise actuelle, conclu le chef de l’état.

Cette crise économique majeure s’est traduite par une augmentation spectaculaire du chômage qui toucherait désormais 43% de la population active. Pour les personnes disposant toujours d’un emploi, la situation n’est pas meilleure avec un salaire minimum qui n’atteindrait plus que 30 dollars par mois et un salaire médian estimé à 97 dollars au taux de change actuel du marché noir. 77% de la population ne mangerait donc plus à sa faim dont 30% d’enfants, accusait un rapport de l’UNICEF.

