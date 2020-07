La crise à laquelle est confronté le Liban et son modèle financier est profonde, souligne l’ambassadeur de France au Liban Bruno Foucher à l’occasion du 14 juillet, avec des racines anciennes.

Le gouvernement a tracé une voie de sortie de crise avec des négociations avec le Fonds Monétaire International.

Le chemin est difficile et il n’y en a pas d’autre. Les premiers pas ont été encourageant et le FMI a reconnu que le diagnostic posé était le bon La France soutiendra le Liban dès lors que les réformes seront réelles et réalisées. Ces réformes sont urgentes et cruciales pour que le Liban puisse renouer avec la croissance et la stabilité. Il s’agit de permettre au Liban et aux générations futures du Pays de pouvoir évoluer dans un pays.

La mise en oeuvre de ces réformes permettra de restaurer la confiance avec les libanais et avec la communauté internationale, indique Bruno Foucher avant de poursuivre estimant que cette confiance est indispensable pour sortir de la crise.

“La rue le crie, les libanais souffrent, les hommes politiques doivent entendre l’appel qui leur est lancé“, lance le diplomate

Il faut agir sans attendre, répète à plusieurs reprise l’ambassadeur.