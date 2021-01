Des manifestants de différentes régions libanaises ont commencé à se rassembler à Tripoli au Nord du Liban où des incidents ont eu lieu cette semaine avec les Forces de l’Ordre et l’Armée Libanaise.

Les protestataires dénoncent les mesures de confinements imposées par les autorités libanaises qui tentent de circonscrire l’épidémie du coronavirus COVID19 au Liban et la dégradation des conditions sociales et économiques induites par la crise que traverse le pays des cèdres depuis plus d’un an.