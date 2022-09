Déclaration du Front de la liberté sur la présidentielle 

Publicité

Le conseil directeur du Front de la liberté a tenu sa réunion périodique le 2 septembre 2022 sous la présidence du cheikh Ignace Keirouz, au cours de laquelle il a délibéré sur les affaires nationales et sociales, et s’est longuement arrêté sur l’echeance présidentielle imminente et l’ambiguïté et les spéculations qui l’entourent.

Les conditions étouffantes dans lesquelles nous vivons aujourd’hui font de cette echeance un carrefour fatidique sur la base duquel l’avenir du Liban et de son peuple sera déterminé. Par conséquent, le Front de la Liberté estime le suivant:

Front de la liberté

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.