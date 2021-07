Des bruits d’explosions ont été entendus dans la plaine du Akkar et notamment à Wadi Khaled, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’Information (ANI).

Ces bruits proviendraient de Syrie et notamment de l’Aéroport de Shayrat situé à proximité de Homs où un bombardement israélien aurait eu lieu pendant la nuit. Il visait un dépôt du Hezbollah. Les systèmes antiaériens syriens auraient répliqués à ce raid aérien.

Il s’agit du 2ème bombardement dans cette zone en moins d’une semaine. De source syrienne ont indique que des dégâts matériels sont seulement à déplorer et que la majorité des missiles ont été interceptés.

2 missiles seraient même tombés dans les localités de Lehfed non loin d’habitations et creusant un trou de 20 mètres de profondeur dans le Caza de Jbeil et d’Al Majdal dans le Koura vers une heure et la nuit.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն