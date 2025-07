Dette en trompe-l’œil : quand les chiffres masquent la faillite

- Advertisement -

Un recul du ratio dette/PIB aux allures de mirage

Le Liban affiche en apparence une amélioration spectaculaire de son ratio dette publique sur produit intérieur brut. Celui-ci, qui atteignait 219 % en 2024, est redescendu à 176,5 % en 2025, avec des prévisions officielles annonçant un taux proche de 152,4 % d’ici la fin de l’année. Ce chiffre est utilisé par certains responsables pour démontrer un début de redressement budgétaire. Pourtant, cette baisse n’est en rien synonyme d’amélioration structurelle. Elle est le résultat direct d’une inflation galopante qui a gonflé artificiellement le PIB nominal, sans que l’économie réelle n’en bénéficie et intervient alors que l’état n’honore pas le service de la dette des eurobonds.. Les revenus des ménages restent gelés, les investissements stagnent, et la consommation intérieure chute. Derrière l’apparence d’un mieux comptable se cache un affaiblissement de la base économique nationale.

Inflation nominale contre stagnation réelle

L’écart entre croissance nominale et stagnation réelle constitue le cœur de cette illusion statistique. Le PIB libanais augmente en valeur uniquement parce que les prix explosent, mais la richesse produite ne s’améliore pas. Cette situation induit une illusion de solvabilité qui masque en réalité l’appauvrissement généralisé des classes moyennes et populaires. La pression sur la livre libanaise, l’indexation imparfaite des salaires, et l’incapacité des services publics à suivre la hausse des coûts structurent une économie duale où seuls quelques acteurs financiers continuent à s’enrichir.

Un endettement toujours hors de contrôle

Malgré cette réduction relative du ratio dette/PIB, le Liban conserve l’un des niveaux d’endettement les plus élevés au monde. À 176,5 %, la dette publique reste insoutenable, non pas à cause de son volume absolu, mais en raison de son incapacité à être refinancée sans appui extérieur. L’économie libanaise est à la fois trop fragile pour absorber de nouveaux emprunts et trop opaque pour convaincre les institutions internationales. La dette reste concentrée dans un système bancaire exsangue, dépendant de la Banque centrale et peu soutenu par des réformes crédibles.

Structure de la dette : vulnérabilité systémique

La nature même de l’endettement libanais aggrave la crise. Une grande partie de la dette est à court terme, ou libellée en devises étrangères, ce qui la rend particulièrement sensible aux fluctuations du marché et aux décisions politiques. Cette dépendance à des créanciers internes captifs, combinée à l’absence de croissance, renforce la vulnérabilité de l’État à chaque annonce ou changement de conjoncture régionale. Le système actuel favorise les arbitrages financiers de court terme au détriment des investissements dans les infrastructures ou les services sociaux.

L’ombre du FMI et l’absence de coopération réelle

Face à cette situation, les partenaires internationaux, notamment le Fonds monétaire international, conditionnent leur soutien à l’adoption de réformes structurelles. Or, les autorités libanaises peinent à démontrer un véritable engagement. Les réunions récentes ont révélé une forte réticence de la part des élites politiques à engager les mesures exigées, notamment en matière de gouvernance bancaire, de lutte contre la corruption et de transparence budgétaire. L’absence de mécanismes clairs de répartition des pertes bancaires reste l’un des principaux points de blocage. Sans réforme du cadre fiscal et régulation du secteur bancaire, aucun mécanisme de financement international ne pourra être activé.

Inertie politique et logique de rente

Les raisons de ce blocage sont multiples. D’une part, la logique de rente qui domine l’économie libanaise dissuade toute réforme susceptible de redistribuer les équilibres économiques. D’autre part, les partis politiques qui composent l’appareil d’État ont construit leur survie sur la captation de ressources publiques, via des réseaux clientélistes désormais incompatibles avec les exigences du FMI. Cette structure rend toute réforme douloureuse politiquement, en particulier à l’approche des échéances électorales.

Menace de sanctions ciblées : le tournant coercitif

Face à cette absence d’avancée, les États-Unis envisagent des mesures de rétorsion. Le recours à des sanctions financières contre les individus accusés d’entraver la mise en œuvre des réformes prend de l’ampleur. Ces sanctions ne visent pas uniquement les fraudeurs, mais également ceux qui, par inaction ou obstruction politique, bloquent les mécanismes de rééquilibrage structurel. Ce durcissement du discours américain traduit une perte de confiance dans la capacité des dirigeants libanais à conduire le pays vers une sortie de crise.

Une surveillance étroite des acteurs institutionnels

Washington entend élargir la portée de ces sanctions potentielles à un cercle plus large que celui des responsables gouvernementaux. Les technocrates, hauts fonctionnaires, régulateurs et banquiers sont désormais également dans le viseur. Le message est clair : la reproduction des pratiques du passé, telles que la manipulation des chiffres, la protection des grandes fortunes ou le détournement d’aides, ne sera plus tolérée. Cette stratégie repose sur une approche ciblée et graduée, destinée à faire pression tout en évitant un effondrement immédiat du système.

Un financement international conditionné et incertain

En parallèle, l’administration américaine refuse désormais de soutenir tout programme d’aide au Liban sans garanties strictes sur sa gouvernance. Cela signifie que même les prêts concessionnels, les aides humanitaires ou les soutiens budgétaires multilatéraux ne pourront être débloqués sans preuves concrètes de réforme. Cette nouvelle approche prive le Liban de marges de manœuvre, tout en renforçant la main des bailleurs qui conditionnent désormais leur soutien à des mécanismes de suivi précis.

Un signal d’alarme pour les marchés

Ce climat incertain envoie un signal négatif aux rares investisseurs encore présents dans le pays. Les marchés locaux souffrent d’un déficit de liquidités et d’une défiance généralisée. La crédibilité de l’État, déjà entamée par les défauts de paiement, est encore affaiblie par la perception d’une instabilité politique chronique. Le secteur privé ne bénéficie d’aucun soutien clair, et les mécanismes de crédit sont en ruine. Dans ce contexte, toute illusion statistique sur l’amélioration de la dette ne fait qu’accentuer la crise de confiance.

Perspectives : entre relance impossible et austérité imposée

Sans réformes, le Liban se trouve pris entre deux impasses. D’un côté, l’austérité de fait qui frappe la population sans être encadrée par une politique publique. De l’autre, une relance économique impossible sans capitaux internationaux. La baisse apparente du ratio dette/PIB masque une détérioration continue des conditions sociales, une explosion de la pauvreté et une disparition des services publics essentiels. À défaut d’un plan structuré de sortie de crise, le pays risque de rester durablement bloqué dans une logique de survie.