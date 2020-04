En riposte à la pandémie de COVID-19 à laquelle le monde entier fait face, l’AUF, fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage, a mis en place un vaste plan d’action à destination de ses établissements membres et de ses partenaires. Parmi les actions programmées, l’AUF lance un appel à projets international exceptionnel avec un processus accéléré et simplifié de soumission, d’évaluation et de sélection.



Cet appel est destiné à soutenir les nombreuses initiatives liées à la pandémie qui éclosent dans un espace universitaire très réactif, ingénieux et responsable qui s’appuie sur des réseaux collaboratifs d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s, de chercheur·e·s particulièrement créatifs et innovants.



L’objectif est de valoriser l’apport des universités membres de l’AUF au développement de solutions à impact technologique et/ou social immédiat pour aider les systèmes de santé et les populations à faire face aux difficultés provoquées par la pandémie COVID-19.



Toute initiative ayant un impact technologique, économique et/ou social évaluable à très court terme est éligible. Il peut s’agir d’un dispositif d’aide ou d’accompagnement, comme d’un produit manufacturé.



Face à l’urgence et aux immenses besoins, l’AUF consacre à cet appel un fonds exceptionnel de 500 000 euros.



La date limite de candidature est fixée au dimanche 3 mai 2020.