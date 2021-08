D’importantes quantités d’essence et de fioul saisies par l’armée libanaise et les forces de sécurité intérieure

Les unités de l’Armée Libanaise et des Forces de Sécurité Intérieure ont réussi à saisir d’importantes quantités d’essence sans plomb et des carburants stockés dans de nombreuses stations essence, pourtant officiellement fermées faute de carburants disponibles.

Ainsi, les militaires libanais et les gendarmes ont distribué le précieux liquide aux nombreux automobilistes au tarif officiel, accusant les propriétaires des stations ou encore les sociétés de distribution d’avoir stocké ce liquide dans l’attente d’une hausse des prix suite aux déclarations du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, il y a 3 jours, qui annonçait la fin du programme de subvention accordé au secteur.



L’armée Libanaise annonce avoir ainsi confisqué 25500 litres d’essence stockée dans une station de la ville de Bouarej et 53000 litres d’une station de Deir el Bayder. 57000 litres de carburant ont également été confisquée dans une station de la ville de Lala, située dans la Bekaa occidentale et distribuée aux générateurs et aux projets agricoles selon les tarifs officiels.

Par ailleurs, une importante quantité de carburants et de fioul a été saisie dans la ville d’Al Talil dans le Akkar suite à une dénonciation par le mouvement des révolutionnaires de la région. Une enquête est en cours pour déterminer l’édente des propriétaires de cette marchandise.

Côté FSI, on indique avoir confisqué environ 45 450 litres d’essence et 32 320 litres de carburant dans une station après avoir également constaté que les propriétaires utilisaient de faux dispositifs pour leurrer et faire disparaitre les stocks de carburants. Celui-ci sera déféré devant les autorités judiciaires compétentes.

