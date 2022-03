L’ambassadrice Dorothy Shea a jugé sa réunion avec le ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques comme étant positives niant par ailleurs que les Etats-Unis ont fait capoter les accords entre le Liban, l’Egypte et la Jordanie en vue de fournir du gaz et de l’électricité au pays des cèdres.

La diplomate estime ainsi que des progrès continus sont réalisés indiquant que les documents et élements qui lui ont été fournis sont complexes devront être examinés par des avocats des parties prenantes.

Par ailleurs, elle remercie la Banque Mondiale pour son aide et rappelle que le conseil des ministres a accordé une approbation préliminaire au projet.