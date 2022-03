L’ancien premier ministre Fouad Saniora a confirmé, lors d’une conférence de presse, qu’il ne se présentera pas aux élections législatives de mai 2022, estimant qu’il fallait faire place à de nouveaux visages “compétents”.

Il note cependant qu’il restera engagé en faveur de certaines listes électorales avant d’appeler les électeurs de Beyrouth, de Saida, du Nord Liban, de la Bekaa, du Mont-Liban et de tout le pays à “prendre part à cette conjoncture électorale importante et critique afin de ne pas permettre aux opportunistes et aux étrangers de falsifier la représentation et de combler le vide” suite au retrait de l’ancien premier ministre Saad Hariri auquel il a cependant porté hommage.

Au sujet d’une possible mésentente entre les 2 hommes, Fouad Saniora a estimé que si ce dernier a décidé de ne pas prendre par aux élections, pour les mêmes raisons, il estime nécessaire d’y participer.