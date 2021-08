Drame de Tlal: Violents incidents devant le domicile Beyrouthin de Najib Mikati qui accuse les manifestants d’être des saboteurs

Alors que des manifestants ont tenté d’investir le domicile du premier ministre désigné à Beyrouth et se sont heurtées aux forces de sécurité en charge de protéger le domicile, ce dernier a qualifié les protestataires, présents suite à l’explosion criminelle d’une citerne dans la localité de Tlal dans la province du Akkar au Nord du Liban, de saboteurs.

Pour rappel, la classe politique libanaise est fortement critiquée par la population en raison de la crise économique qui traverse le Pays des Cèdres. Les hommes politiques libanais sont ainsi considérés comme étant à l’origine de la plus grave crise financière.

Au nord du Liban, des armes d’assaut ont été trouvées au domicile du député Tarek el Meerabi, membre du bloc du futur, alors que certaines sources soulignent être proches du propriétaire des lieux où était stocké illégalement le carburant dont l’explosion a été à l’origine du drame.

Le communiqué de Najib Mikati

Depuis le jour du scrutin, le 17 octobre 2019, j’ai annoncé que le peuple devait écouter la voix du peuple et j’ai exigé des élections législatives anticipées pour qu’il puisse à nouveau dire son opinion sur toutes les questions, et parce que je pense que les prochaines élections législatives seront donner aux gens le droit de choisir et de demander des comptes aux fonctionnaires, j’accepte la tâche de former un gouvernement, l’un de ses premiers devoirs est d’organiser des élections législatives et de lancer les réformes économiques et financières nécessaires, malgré ma compréhension du cri du peuple et de son droit à manifestation, ce qui s’est passé devant l’immeuble dans lequel j’habite n’est pas une manifestation pacifique, mais plutôt un sabotage inacceptable.

