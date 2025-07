Eau de rose glacée : granité à l’eau de rose

- Advertisement -

L’Eau de rose glacée, granité délicat parfumé à la rose, évoque les palais orientaux et les jardins parfumés. Cette boisson-dessert, à base de sirop de rose et de glace pilée, offre une fraîcheur aromatique et un spectacle visuel à travers ses cristaux rosés.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

200 mL d’eau de rose alimentaire de qualité

100 g de sucre semoule

200 mL d’eau

Glaçons pilés

Pétales de rose comestibles pour la décoration

Préparation

Sirop parfumé Dans une casserole, portez à ébullition 100 mL d’eau et le sucre. Laissez bouillir 1 min, retirez du feu et incorporez l’eau de rose. Laissez tiédir. Mélange Dans un grand bol, mélangez le sirop refroidi avec 100 mL d’eau supplémentaire. Gratage Versez le mélange dans un plat large, filmez au contact et placez au congélateur 3 h.

Toutes les 30 min, grattez la surface à la fourchette pour former des cristaux de granité. Service Servez en verrines ou coupes, parsemez de glaçons pilés et décorez de pétales de rose.

Les petits plus

Twist citron : ajoutez un filet de jus de citron vert pour équilibrer la douceur.

: ajoutez un filet de jus de citron vert pour équilibrer la douceur. Herbes fraîches : incorporez quelques feuilles de menthe pour plus de fraîcheur.

: incorporez quelques feuilles de menthe pour plus de fraîcheur. Version pétillante : remplacez une partie de l’eau par de l’eau gazeuse.

: remplacez une partie de l’eau par de l’eau gazeuse. Couleur renforcée : quelques gouttes de colorant naturel de betterave pour un rose plus soutenu.