Loubieh bi Zeit version estivale : le grand classique libanais en salade

Cet incontournable du patrimoine culinaire libanais se réinvente pour l’été : la Loubieh bi Zeit, traditionnellement mijotée, devient une salade croquante et parfumée. Haricots verts fondants, tomate juteuse et oignon translucide, le tout nappé d’une vinaigrette à l’huile d’olive et citron. Simple, frais, parfait pour accompagner vos poissons et grillades.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

500 g de haricots verts frais, équeutés

2 tomates mûres, épépinées et coupées en dés

1 oignon moyen, émincé

Le jus d’1 citron

4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 gousse d’ail hachée

1 c. à café de sumac (facultatif)

Quelques brins de persil plat ciselé

Sel, poivre du moulin

Préparation

Cuisson des haricots Plongez les haricots verts 4–5 minutes dans une eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais encore croquants. Égouttez et plongez immédiatement dans l’eau glacée. Montage de la salade Dans un grand saladier, mélangez haricots, tomates, oignon et ail. Vinaigrette Fouettez jus de citron, huile d’olive, sumac, sel et poivre. Assemblage et repos Versez la vinaigrette sur le mélange, ajoutez persil, mélangez délicatement. Laissez reposer 30 minutes au frais avant de servir.

Les petits plus

Croquant supplémentaire : ajoutez des amandes effilées grillées.

: ajoutez des amandes effilées grillées. Exotique : parsemez de graines de grenade pour une touche acidulée.

: parsemez de graines de grenade pour une touche acidulée. Herbes variées : remplacez le persil par de la coriandre ou de la menthe.

: remplacez le persil par de la coriandre ou de la menthe. Assaisonnement intense : dosez plus généreusement le sumac pour un parfum citronné supplémentaire.