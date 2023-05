Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le ministre sortant des Finances Youssef El Khalil a souligneacute; laquo;nbsp;l#39;importance drsquo;une normalisation du fonctionnement de l#39;administration publique, qui est l#39;appareil exeacute;cutif de l#39;Eacute;tatnbsp;raquo;, insistant par ailleurs sur le fait que quot;le devoir exige de chacun de nous une plus grande responsabiliteacute; et des efforts concerteacute;s, afin que cet appareil retrouve son rocirc;le et sa vitaliteacute;nbsp;raquo;

M.El Khalil srsquo;est feacute;liciteacute; du rocirc;le de nombreuses organisations internationales qui laquo;nbsp;en deacute;pit des circonstances que traversent le pays, continuent de croire en lrsquo;avenir du Liban et tentent de lrsquo;aidernbsp;raquo; nbsp;

nbsp;M.El Khlail a tenu mardi ses propos lors de son entretien agrave; son bureau avec une deacute;leacute;gation du deacute;partement reacute;gional de lrsquo;Undp speacute;cialiseacute;e dans les politiques fiscales.

Selon El Khalil, les reacute;unions de travail devraient aboutir agrave; la conclusion drsquo;un accord entre le ministegrave;re des Finances et lrsquo;Undp visant agrave; normaliser le fonctionnement de lrsquo;administration fiscale en geacute;neacute;ral et celui de la TVA en particulier afin de lutter contre lrsquo;eacute;vasion fiscale.

Par ailleurs, le preacute;sident de la CGTL, Beacute;charra Asmar a remis au ministre sortant des Finances une lettre portant sur les doleacute;ances drsquo;ordre fiscal des employeacute;s, journaliers et ouvriers. nbsp;

M.el Khalil a enfin confeacute;reacute; avec lrsquo;ambassadeur drsquo;Argentine au Liban, Maurico Alice.