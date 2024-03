Dans le sillage d’une crise qui s’aggrave au Moyen-Orient, Israël se trouve à un tournant critique, entre la prolongation d’un conflit sanglant à Gaza et les menaces croissantes d’élargir les hostilités au Liban en raison de l’échec de sa stratégie à Gaza. La situation actuelle se caractérise par une escalade significative de la violence, une crise humanitaire alarmante et une dynamique politique interne complexe, en particulier en ce qui concerne la survie politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Escalade et Menace d’Expansion au Liban

La déclaration récente du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, à Washington, soulignant que l’État hébreu ne mettra pas fin à son offensive contre le Hamas tant que tous les otages détenus à Gaza ne seront pas libérés, marque une radicalisation de la position israélienne. Cette intransigeance s’inscrit dans un contexte où la guerre n’a pas atteint ses objectifs stratégiques, provoquant une perte significative de soutien international pour Israël, notamment en raison du lourd bilan civil à Gaza.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annulé une visite prévue à Washington par une délégation de haut niveau pour protester contre la décision du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cette résolution, adoptée à l’unanimité moins une abstention (celle des États-Unis qui ont choisi de ne pas utiliser leur droit de veto), appelle également à la libération de tous les otages pris en captivité lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël. Cependant, la résolution ne lie pas cette exigence à son appel à un cessez-le-feu, qui est prévu pour le mois saint musulman du Ramadan, se terminant le 9 avril.

Les responsables de l’aide internationale alertent sur le fait que toute la population de la bande de Gaza, soit 2,3 millions de personnes, souffre d’insécurité alimentaire, une famine étant imminente dans le nord, durement touché.

Crise Humanitaire et Pertes Civiles

La situation humanitaire dans la bande de Gaza est désastreuse, avec plus de 32 000 morts et 74 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. La distinction entre civils et combattants n’étant pas faite, il est clair que les femmes et les enfants constituent une proportion importante des victimes. Cette crise a ravivé le débat sur la reconnaissance d’un État palestinien, même parmi les soutiens traditionnels d’Israël.

La Politique Intérieure Israélienne

L’insistance d’Israël à poursuivre le conflit s’inscrit également dans un cadre de calculs politiques internes. La survie politique de Netanyahu semble étroitement liée à la continuation de la guerre. Une défaite électorale, couplée à une perte de pouvoir, pourrait être perçue comme une humiliation pour le Premier ministre israélien, le poussant ainsi à adopter une posture de plus en plus belliciste.

La Dynamique avec le Liban

Le front sud du Liban, déjà tendu, voit une intensification des confrontations. Les actions du Hezbollah, signalant une possible expansion des opérations militaires en soutien à Gaza, et la réaction d’Israël à ces provocations, indiquent que la région se dirige peut-être vers un conflit plus large. Les récents développements sur ce front semblent suivre de nouvelles règles d’engagement, où chaque action qualifiée entraîne une réponse ciblée, élargissant ainsi les zones de conflit.

Face à ce tableau sombre, la radicalisation des positions israéliennes intervient dans un moment critique, où la reconnaissance d’un État palestinien n’est plus un sujet tabou, même parmi ses soutiens traditionnels. La crise actuelle souligne non seulement l’urgence d’une solution diplomatique mais aussi le besoin impérieux de repenser les approches en faveur d’une paix durable au Moyen-Orient.

Alors que les efforts diplomatiques continuent, le spectre d’une guerre élargie plane, menaçant d’englober le Liban dans un conflit déjà dévastateur. La complexité de la situation à Gaza, couplée à la dynamique politique interne en Israël et à la tension croissante au Liban, présente un tableau sombre pour la région. La nécessité d’une solution diplomatique devient chaque jour plus pressante, face à l’escalade militaire et à la crise humanitaire qui en découle. .